יובל אברהם ורחל שור ( צילום מסך יוטיוב כאן 11 )

על רקע הסערה הציבורית הנרחבת סביב הסרט התיעודי "נז"א", הודיע היום (חמישי) יובל אברהם, אחד מיוצרי הסרט, כי הוא יופץ באינטרנט ללא תשלום וללא הגבלת זמן. לדבריו, הסרט יהיה זמין לצפייה החל מחודש נובמבר, במקביל להפצתו בבתי קולנוע ברחבי העולם.

"בגלל העניין והחשיבות הציבורית, אני ורחלי החלטנו ביחד עם הגרדיאן שהסרט 'נז"א' יהיה נגיש באינטרנט בחינם, ללא הגבלת זמן, כדי שכל אדם יוכל לצפות בו ובעדויות החיילים", כתב אברהם בפוסט שפרסם ברשת X. "זה יקרה בעוד כמה שבועות, בנובמבר, במועד הכי מוקדם שהצלחנו לקבוע". במקביל להודעה על ההפצה באינטרנט, פנו יוצרי הסרט לבתי קולנוע בישראל והציעו להם להקרין את "נז"א" ללא עלות כבר בתקופה הקרובה. "פנינו לבתי קולנוע בישראל והצענו להם את הסרט ללא עלות, בתקווה שיוקרן בארץ כבר עכשיו, במקביל להפצתו בבתי קולנוע בעולם", הבהיר אברהם. "הצגתו תהיה החלטה אמיצה אל מול אלימות גדולה שמכוונת להסתרתו". הסרט התיעודי, שזכה בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל ונציה, עוסק במדיניות האש של צה"ל ברצועת עזה ומתבסס על עדויות של חיילים בעילום שם. זכייתו בפסטיבל עוררה סערה ציבורית בישראל, כאשר שר התרבות והספורט מיקי זוהר אף הודיע כי יפעל לשלול את אזרחותם של אברהם ושל שותפתו לסרט, רחל שור. "הרבה דברים לא נכונים נאמרו עלינו" בפוסט שפרסם התייחס אברהם לביקורת הקשה שהופנתה כלפיו וכלפי הסרט. "הרבה דברים לא נכונים נאמרו עלינו ועל הסרט בשבוע החולף", כתב. "הסרט מבוסס על תחקיר עיתונאי מקיף של שלוש שנים והפרטים בו מאומתים ומוצלבים. הוא ידבר בעד עצמו והאמת סופה להתבהר".

( לירון מולדובן פלאש 90 )

אברהם הסביר את המניע ליצירת הסרט: "עשינו את הסרט כדי לעורר דיון ציבורי לגבי המעשים של הממשלה בעזה, ההרג של יותר מ-73 אלף בני אדם, רובם אזרחים, הנרמול של מלחמת השמדה, של התפיסה ש'אין בלתי מעורבים'. 24 חיילים וחיילות עשו צעד ודיברו מול מצלמה על מה שחברה שלמה לא רוצה לדבר עליו".

היוצר התייחס גם לקשר בין אירועי ה-7 באוקטובר למתרחש בעזה: "ההכרה בזוועות בעזה לא מפחיתה לרגע מהטבח הנפשע של 7 באוקטובר, שחמאס אחראי עליו, שחיילים מדברים עליו בסרט, ושאין לו שום הצדקה. להפך. הרי ההתעלמות ממה שקורה בעזה היא מהגורמים שסללו את הדרך לשבת הנוראה ההיא. וההתעלמות הזו נמשכת".

"עיתונות היא לא בגידה"

בחלק המרכזי של הפוסט התייחס אברהם לטענות בדבר בגידה שהופנו כלפיו: "עיתונות היא לא בגידה. ביקורת היא לא בגידה. זו חובה של כל אזרח שממשלתו מבצעת פשעים לדעת ושל כל חייל שהיה עד להם לספר". הוא פנה ישירות לחיילים שהיו עדים למתרחש בעזה: "מסתובבים כאן אלפי חיילים כאלה, שיצפו בסרט ויזהו את מה שמתואר בו באופן אישי. גם אם זה מפחיד, זו חובתכם למצוא את הדרך להעיד על מה שראיתם".

עומר שם טוב ( מרים אלסטר\פלאש 90 )

אברהם דחה את הטענה שהסרט פוגע בהסברה הישראלית: "יגידו לכם שכדאי להסתיר את האמת למען הסברה בחו"ל, אבל זה קשקוש. שם יודעים כבר הכל. פשעים לא מסבירים אלא עוצרים. הסתרת האמת קודם כל מרעילה את החברה שלנו ומעל הכל מאפשרת לפגיעה בבני אדם בעזה להימשך".

בסיום הפוסט התייחס אברהם למחיר האישי ששילם בעקבות הסרט: "אני כותב על מדיניות האש של הצבא בעזה בעברית ב'שיחה מקומית' כבר שלוש שנים. התחקירים זכו להתעלמות בישראל. עכשיו בפעם הראשונה משהו נסדק במסך ההתעלמות - וזה דבר חיובי. זה דבר בריא. כן, זה מגיע עם מחיר אישי גדול. היה שבוע קשה. אבל בתוכו גם יש המון תמיכה, והרבה נדיבות".

אברהם סיים בהבהרה נחרצת: "מה שבטוח: האיומים לא יעזרו. זה לא מרתיע אותנו. אני ורחלי נחזור לארץ ונמשיך להיאבק על עתיד המקום הזה ביחד עם שותפים רבים".

יצוין כי הסרט עורר תגובות חריפות ממגוון גורמים בישראל. שורד השבי עומר שם טוב התייחס לסרט בטור שפרסם בעיתון "וול סטריט ג'ורנל", שם כתב: "הסרט הזה זכה לתשואות בעמידה שנמשכו יותר מ-24 דקות. עבורי, הדקות האלו הרגישו כמו מטח של סכינים". גם שורד השבי אליה כהן יצא במתקפה חריפה נגד יוצרי הסרט, וקרא לציבור שלא לעבור בשתיקה על הצגת חיילי צה"ל בסרט.