אאוץ': שופטי נתניהו דוחים את בקשת מנדלבליט

נתניהו ומנדלבליט ( יונתן זינדל/פלאש90 )

השופטים במשפט ראש הממשלה נתניהו, דחו היום (חמישי) את בקשתו של היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט, לדחות את ימי עדותו לאחר הבחירות.

נזכיר כי מנדלבליט ביקש לדחות אותם, שכן הוא משמש כדיקן הפקולטה למשפטים במכללת רמת גן, כדי שיוכל להכין כראוי את שנת הלימודים. השופטת רבקה פרידמן-פלדמן נימקה ואמרה: "הטעמים שניתנן אינם מצדיקים שינוי במועדים שנקבעו. ככל שההגנה תודיע על עדים אחרים שיוכלו להעיד באותם מועדים, או חלק מהם, נשקול את הבקשה מחדש".

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מנדלבליט פירט את בקשתו במכתב: "בתקופה קריטית זאת (שלושת השבועות החל מלאחר חג שמיני עצרת ועד תחילת שנת הלימודים ב-25 באוקטובר) יש אתגרים רבים, מלאכה רבה מאוד ופעילות ענפה כדי להכין את פתיחת שנת הלימודים כסדרה.

משמעות הזימונים (התכופים) בתקופה קריטית זאת תפגע באופן קשה ביותר ביכולתי להיערך לתחילת שנת הלימודים האקדמית כסדרה, בעיקר כאשר מדובר בפקולטה חדשה כאמור לעיל. ושוב, לא ברור מדוע יוצא זימון במועד כה מאוחר, כך שלא ניתן להיערך לאתגרים האמורים שבפניי".