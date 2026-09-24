בגיל 76: הלך לעולמו הבמאי יעקב גולדווסר

בגיל 76 הלך היום לעולמו (חמישי) הבמאי ואיש הקולנוע יעקב גולדווסר. בין הסרטים המפורסמים שביים: "אבא גנוב", "מתחת לאף" ו-"מקס ומוריס".

גולדווסר הרבה לשתף פעולה עם התסריטאי חיים מרין. שיתוף הפעולה ביניהם פרץ את גבולות הקולנוע, בסדרת הטלוויזיה "מעורב ירושלמי" בבימויו של גולדווסר, אשר מרין היה חבר בצוות התסריטאים שלה.

פריצת הדרך הקולנועית שלו הגיעה ב-1982 כשיצר את סרטו באורך מלא הראשון, "מתחת לאף", בכיכובם של משה איבגי ואורי גבריאל. הסרט זכה למעמד פולחן, וכך גם סרטו הבא מ-1987, "אבא גנוב" בכיכובו של יהודה ברקן, שהוליד טרילוגיה מצליחה. בשנת 1991 ביים את "מעבר לים", דרמה אישית המבוססת בחלקה על ילדותו, שקטפה תשעה פרסי אופיר ונשלחה לייצג את ישראל באוסקר. בהמשך ביים גם את הקומדיה "מקס ומוריס" (1994).

בתחילת שנות ה-2000 העתיק גולדווסר את הצלחתו גם למסך הקטן. הוא ביים את סדרות הדרמה המוערכות "לתפוס את השמיים" (2000) ו"מעורב ירושלמי" (2003), אשר עסקו במורכבות היחסים בין דתיים לחילונים בישראל וזכו בפרסי האקדמיה לטלוויזיה.

בשנים המאוחרות יותר יצר את הסרטים "אין לה אלוהים" (2006) ו"שרוכים" (2018). לאורך עשרות שנות קריירה, הצליח גולדווסר לשלב בין קולנוע פופולרי ואהוב לבין דרמות עמוקות ומרגשות המשרטטות את קלסתר פניה של החברה הישראלית.