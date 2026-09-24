המהלך של מנדלבליט שנועד "לטרפד" את מזימת נתניהו

מנדלבליט ( פלאש 90 )

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, שלח היום (חמישי) בקשה לשופטי נתניהו, בעניין זימונו לעדות במשפט.

מנדלבליט ביקש לקבוע את ימי עדותו לאחר הבחירות ב-27 באוקטובר, כדי שיוכל להכין כראוי את שנת הלימודים במכללה האקדמית רמת גן, שם הוא משמש כדיקן הפקולטה למשפטים. בהודעה מטעם מנדלבליט נמסר כי "ביום חמישי 17 בספטמבר 2026 בצהריים, נחשף הח"מ דרך הודעות בתקשורת לכך שב"כ ראש הממשלה הגישה בקשה להוצאת צו לזימון הח"מ לעדות בלא פחות משבעה ימים שלמים כמעט רצופים (בימים 11-12 באוקטובר 2026 ובכל השבוע של 18-22 באוקטובר 2026). לאחר הדיווח (הרחב) התקשורתי התקבלה שיחה ממספר אותו לא זיהיתי וגם לא יכולתי לענות אליו. באותו יום ב-17:51 קיבלתי הודעה ממקור אותו מספר, שהזדהה כעו"ד עמית חדד, ואז חזרתי אליו כשהדבר התאפשר לי ודיברתי איתו קצרות באותו יום ב-19:24. באופן מעשי הוצאת זימון באותו מועד (באופן מעשי בערב יום הכיפורים) משולה באופן זהה להוצאת זימון לאחר חג הסוכות, דהיינו ב-4 באוקטובר על מנת שאגיע להעיד כבר שבוע לאחר מכן. לא ברור מדוע לא ניתן היה להגיש את הבקשה חודש קודם לכן לכל הפחות (ורצוי היה אף יותר מכן), באופן שהיה מקל משמעותית את היכולת להיערך לדברים".

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כאן עבר מנדלבליט לפרט את בקשתו: "בתקופה קריטית זאת (שלושת השבועות החל מלאחר חג שמיני עצרת ועד תחילת שנת הלימודים ב-25 באוקטובר) יש אתגרים רבים, מלאכה רבה מאוד ופעילות ענפה כדי להכין את פתיחת שנת הלימודים כסדרה.

משמעות הזימונים (התכופים) בתקופה קריטית זאת תפגע באופן קשה ביותר ביכולתי להיערך לתחילת שנת הלימודים האקדמית כסדרה, בעיקר כאשר מדובר בפקולטה חדשה כאמור לעיל. ושוב, לא ברור מדוע יוצא זימון במועד כה מאוחר, כך שלא ניתן להיערך לאתגרים האמורים שבפניי.

לפיכך, וככל שביהמ"ש הנכבד יורה אכן על זימוני למתן עדות במשפט זה, כמובן שאתייצב במועדים שיקבע ביהמ"ש הנכבד, אך בקשתי מביהמ"ש הנכבד היא שאותם מועדים (כאמור ככל שביהמ"ש הנכבד אכן יורה על זימוני) ייקבעו לאחר תחילת שנת הלימודים האקדמית בפקולטה למשפטים החדשה במכללה האקדמית רמת גן, שתצא לדרך כסדרה, דהיינו מחודש נובמבר או דצמבר 2026".

נזכיר כי באי כוחו של נתניהו, דרשו לזמן את מנדלבליט לפני הבחירות, ועל פי השערות של פעילי ימין רבים, הבקשה מכוונת ונועדה לשלהב את הציבור ולעודד אותו להצביע לנתניהו.