נגמרו ההקלות: ערוץ 14 יפסיק לקבל הנחות

שינוי דרמטי במעמדו של ערוץ 14: מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בפועל, אורי שרף, הודיע במכתב למנכ"ל ערוץ 14, אריאל אדרי, כי ערוץ 14 אינו עומד עוד בתנאים להגדרתו כבעל רישיון זעיר, ומעמדו משתנה לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה – רישיון רגיל.

ההחלטה התקבלה לאחר שבחינת הנתונים והמידע המצויים בידי הרשות העלתה כי בשנת 2025 הכנסותיו הרלוונטיות של הערוץ היו גבוהות מ-80 מיליון שקלים - הרף הקבוע בחוק להגדרתו כבעל רישיון זעיר. משמעות שינוי המעמד היא כי על ערוץ 14 יחולו החובות הקבועות בחוק לבעל רישיון רגיל, לרבות חובות שמהן פטור בעל רישיון זעיר. בהתאם להוראות המעבר הקבועות בחוק, חלק מהחובות הנוספות הנובעות משינוי המעמד לא חלות על הערוץ בשנה הנוכחית.

במכתבו מדגיש מנכ"ל הרשות השנייה, כי במהלך בחינת מעמדו של הערוץ פנתה הרשות לערוץ פעמים רבות, החל מחודש ינואר 2026, בדרישה לקבל את הנתונים הדרושים לצורך הבחינה. לאורך ההליך ניתנו לערוץ ארכות והזדמנויות חוזרות ונשנות להעברת המידע. משלא הועברו הנתונים במועדים שנקבעו, נאלצה הרשות אף לקיים שלושה הליכי אכיפה, שבמסגרתם הופעלו נגד הערוץ עיצומים כספיים. גם לאחר שהועברו לבסוף נתונים כספיים, מצאה הרשות כי חלק מהכנסות הערוץ סווגו מחדש כ"הכנסות מדיגיטל", מבלי שהועבר ביסוס התומך בכך.

הרשות ביקשה לקבל אסמכתאות, תחשיבים והבהרות בנוגע לסיווג זה, אולם אלה לא הועברו. בהמשך אף הודיע הערוץ על "השעיית שיתוף הפעולה" בהליך. הרשות הבהירה לערוץ כי הוא מחויב למסור לה את המידע הנדרש על פי דין וכי היא תבחן את מעמדו על בסיס המידע המצוי בידיה, וכך עשתה.

המשמעות של המעבר מערוץ זעיר לערוץ רגיל, היא חובת תוכן מקורי והפקות מקור, ובנוסף הפרדת חברת החדשות מהערוץ. עבור ערוץ 14 מדובר במכה קשה במיוחד מפני שרוב שידוריו נסמכים על חברת החדשות, שעכשיו תצטרך לקום מחדש.