ברוך דיין האמת: הלך לעולמו מנכ"ל משרד הרווחה לשעבר יוסי סילמן

מנכ"ל משרד הרווחה והביטחון החברתי לשעבר, יוסי סילמן, נפטר הבוקר (חמישי) כשהוא בן 66 בלבד.

סילמן כיהן כמנכ"ל המשרד, החל משנת 2013 ועד לשנת 2015, תחת השר מאיר כהן. סילמן כיהן גם כמנכ"ל עיריית חולון בשנים 2017–2020.

בהודעה מטעם המשרד נמסר: "משרד הרווחה והביטחון החברתי, השר חיים כץ, המנכ"ל ינון אהרוני ומועצת העובדים מרכינים ראש וכואבים את לכתו של יוסי סילמן ז"ל, מנכ"ל המשרד לשעבר.

​יוסי, תת-אלוף במיל', היה איש עשייה מסור ששירת את אזרחי ישראל הן בצה"ל והן בשירות הציבורי. כמנכ"ל המשרד הוביל ברגישות ובמנהיגות רפורמות משמעותיות בשירותים החברתיים. אנו משתתפים בצער המשפחה".