הפוסט האחרון של מנשה רז: "נותרה לי מילה אחת: סליחה"

בערב ראש השנה פרסם העיתנואי ואיש הטלוויזיה מנשה רז את הפוסט שהפך לפוסט האחרון שלו לפני שהלך לעולמו. דווקא בשעות שבהן רבים בירכו זה את זה ב"שנה טובה", כתב רז על הקושי שלו לומר את שתי המילים הללו לאנשים האהובים עליו, וחתם את דבריו במילה אחת בלבד: "סליחה".

"זה לא ייאוש. אלה הן עובדות. זאת מציאות חיינו", פתח רז את הפוסט. בהמשך תיאר במילים קשות את התחושות שליוו אותו: "קדרו קדרו פני השמיים ומסביב ייהום הסער", כתב.

רז המשיך: "כשברקע צרחות שטניות מאיימות ומפחידות והסיוטים והייסורים האיומים לא נראים הולכים לשום מקום, צמד המילים 'שנה טובה' נראה במקרה הטוב כמו לקוח מיקום אחר".

בהמשך עבר רז לכתוב על האנשים הקרובים והאהובים בחייו, אלה שלהם היה רוצה לאחל שנה טובה. "בידי רשימה ארוכה של בני אדם אהובים שאני מוכן לתת את הנשמה שלי שתהיה להם שנה טובה", כתב.

אלא שלדבריו, הוא לא הצליח להביא את עצמו לברך אותם. "אפילו לברך אותם לא הצלחתי וכל מפגש איתם הפך לי לטקס של השפלת עיניים מבושה", כתב בפוסט.

את הדברים שפרסם בערב ראש השנה, ואשר הפכו לפוסט האחרון שלו לפני מותו, סיים רז במשפט קצר וכואב: "נותרה לי מילה אחת: 'סליחה'".