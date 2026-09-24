מטיילים בסוכות? צה"ל בהודעה חשובה לציבור

צה"ל הודיע היום (חמישי) כי בהתאם להערכת המצב, במהלך חג הסוכות לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי האימונים, שטחי האש, במספר אזורים בצפון הארץ.

על פי הודעת צה"ל, ההגבלות יחולו בשטחי האש ברמת הגולן, בכרמל, ברמות מנשה ובאזורי נטופה. בצבא ביקשו מהציבור שלא להיכנס למרחבים האסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם.

בצה"ל מדגישים כי בשטחי האש מתקיימים אימונים לאורך כל העת, ולכן כל כניסה לשטח צבאי מחייבת תיאום וקבלת אישור מראש. בצבא הזהירו כי הגעה לשטח צבאי ללא תיאום ואישור עלולה לסכן את ביטחונם של המטיילים.

לצד ההגבלות, בצה"ל הבהירו כי כניסת מטיילים לשטחים תוכל להתאפשר בכפוף לתיאום מראש. לכן, מטיילים שמתכננים להגיע במהלך החג לאחד האזורים הרלוונטיים מתבקשים לבדוק מראש האם ניתן להיכנס למסלול ולבצע את התיאום הנדרש.