מחשש לירי צלפים, הופסק סיור של פייגלין בעוטף עזה

פייגלין וחברי זהות בסיור בעוטף עזה ( דוברות זהות )

סיור של מועמדי 'זהות' בעוטף עזה נקטע בשל איומי ירי וצו שטח צבאי סגור.

יו"ר מפלגת 'זהות', חכ"ל משה פייגלין, יחד עם מועמדי המפלגה לכנסת - הרב יצחק זאגא, עומר פציניאש-ולדמן, ארקדי מוטר, רועי קירשברג, סימה חסון, שיראל נהיר ללום, הגיעו לסיור בסמוך לגדר הגבול בעזה. במהלך הסיור פנו כוחות הביטחון במקום למשלחת והורו להם לעזוב לאלתר, תוך הפעלת צו "שטח צבאי סגור" ועל רקע רגישות ביטחונית וחשש מאיומי ירי צלפים לעבר האזור. הפינוי נכפה על המשתתפים על אף שהסיור התקיים כולו בתוך שטח מדינת ישראל הריבונית, ולא מעבר לגדר או בתוך קו צהוב כלשהו.

צו שטח צבאי סגור על אזור הגבול ( דוברות זהות )

פייגלין מסר בעקבות האירוע: "שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, מנהיגי ציבור ומועמדים לכנסת נדרשים להתקפל מתוך אדמת מדינת ישראל הריבונית בטענה של 'שטח צבאי סגור' ובשל חשש מאיומי ירי מתוך הרצועה. המציאות שבה אזרחים ישראלים עדיין לא יכולים לעמוד בבטחה בעוטף מוכיחה בדיוק מה שווה מסכת האשליות והספינים של ההנהגה.

ככה לא נראה ניצחון מוחלט - ככה נראית תודעת כניעה. מי שלא מכריע, כובש, מגרש ומיישב, ממשיך לברוח מאיומים בתוך הבית שלו. הגיע הזמן לנצח!"