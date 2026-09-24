קובי אוז חושף למי יצביע בבחירות: "בפעם הראשונה בחיי"

קובי אוז ( פלאש90 )

כמידי בחירות, הזמר, היוצר והמגיש קובי אוז, חושף למי הוא יצביע ולפרסם את מצעד המפלגות שלו.

היום (חמישי) פרסם אוז את הרשימה הסופית וחשף במי הוא יבחר. "במקום הראשון: ביחד - בקלפי כנראה שאבחר במפלגת ביחד, זאת תהיה הפעם הראשונה שאצביע לבנט", חשף אוז. עוד הוא הוסיף: "בנט השועל, ליבו במקום, רגיש ונחרץ, נראה חד מתמיד - חותר למגע עם הציבור, לא מפחד לדבר, להתווכח, טבע את "עם של אריות" ברגע שהיינו צריכים את הרוח המנהיגותית שלו במפרשים, אפילו נתניהו ניסה להדביק קצת מזה לעצמו עם - עם כלביא ושאגת הארי. המפלגה של בנט נראית פלאג אנד פליי, מוכנים לעבודה מהרגע הראשון, הם לא אבודים, הם מקצוענים, ממוקדים ובאותו הפרק ביחד איתו. והחבר'ה של יש עתיד פרלמנטרים מוכשרים וחרוצים ולפיד אדם אציל נפש. אהבתי את שיתוף הפעולה שלהם ב"ברית האחים". הם קבוצה בכושר, התקפית ובנויה היטב גם בהגנה וגם בהתקפה ויש להם חלוץ מבקיע שיודע לתפוס הזדמנויות בשתי ידיים - לפי הרשימה, עכשיו הוא גם למד לעבוד טוב בהגנה".

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אוז, מיקם את המפלגות לפי הסדר שמקום האחרון, מספר 13 נמצאת מפלגת 'יהדות התורה', שלה הוא כמובן לא מצביע. מפלגת הליכוד בראשות נתניהו, שובצה במקום ה-9.

אוז הסביר מדוע: "הליכוד - רשימה ששמה בראשה אדם כמו ראש הממשלה הנוכחי - תורמת לנורמה פסולה של אי התפטרות ואי לקיחת אחריות אחרי אסון היסטורי. ראש הממשלה שלנו עם כוח ההפרד ומשול הפנומנלי שלו הצליח להזנות את העיקרון המקודש של אחריות מול הציבור ובמקום זאת נאחז הרקדן הפוליטי בקרנות המזבח ויורה לכל הכיוונים שהרצפה עקומה.

נתניהו הוא סוג של קונגו - אותו פטיש חציבה שמפורר את כל מה שמתקרב אליו, חבר, אויב, יריב, מפלגות הגוש שלו, מפלגות אופוזיציה, מפלגתו שלו, מפלגות אחיות, המרקם המשותף, עם ישראל, פוליטיקאים שמעיזים להרים ראש, פוליטיקאים שלא מעיזים להרים ראש, מלחכי פנכה חרופים, אנשים עם שאריות כבוד, כל מה שמסביב לנתניהו הופך לחצץ".

עוד הוסיף אוז: "רק הוא נשאר שלם ולא מפסיק להלום מכות קולניות ושוברות. לנתניה יש המון כוח אבל לא כוח בונה. בעיני זה כשל מוסרי של מפלגתו לא להעמיד אדם אחר, ראוי ומנוסה בראשות הליכוד ולבחור לרוץ דווקא עם מנהיג שכך קרה לנו במשמרתו, מנהיג שלא טורח להציב חזון מלבד הפחדה תמידית וקונספירציות.

אם נותרה לי מעט אמפתיה לאנשי רשימת הליכוד, זה אולי בגלל שהם קורבנות של נתניהו כמונו, שפלי רוח, פצועי ופגועי האגו המרכזי בכל חדר ובכל פרלמנט בארץ. הם מיצגים בעיני, אחרי שלא הראו לנתניהו את הדלת, השחתת מידות והתכופפות שיטתית".