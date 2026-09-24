אגדת הכדורגל חשפה: "גיליתי שהמשפחה שלי יהודית"

אגדת הכדורגל האנגלית וויין רוני חשף היום (חמישי) פרט מפתיע על שורשיו המשפחתיים, לאחר שסיפר בסדרה החדשה "The Real Rooneys" כי גילה לאחרונה שמשפחתה של סבתו מצד אמו הייתה משפחה של יהודים פולנים.

"גיליתי לאחרונה שאמא של אמא שלי, כלומר סבתא שלי, המשפחה שלה היו יהודים פולנים", סיפר רוני בפרק הרביעי של הסדרה בת עשרת הפרקים, שעוקבת אחריו, אחרי רעייתו קולין ואחרי ארבעת ילדיהם.

בעקבות הגילוי, אחד מאנשי ההפקה אמר לרוני כי בשל המסורת שלפיה היהדות עוברת דרך האם, אם המידע נכון, הוא למעשה יהודי.

רוני השיב: "אני קתולי", אך מיד הוסיף כי הגילוי עורר אצלו שאלות בנוגע לזהותו ולשורשי משפחתו: "אבל תמיד שאלתי שאלות כמו למה אנחנו לא יהודים?"

כאשר נשאל האם ירצה לחקור לעומק את השורשים שהתגלו, ואף האם הדבר עשוי להפוך לסדרת המשך, רוני הגיב בהומור והציע את השם: "Roo the Jew?"

הגילוי מגיע במסגרת מסע של משפחת רוני לפולין. במהלך הסדרה נוסעים וויין וקולין יחד עם שניים מבניהם, קיט וקאס, לקרקוב. משם ממשיכה המשפחה לביקור באושוויץ, על רקע התעניינותו של קיט במלחמת העולם השנייה בעקבות לימודיו בבית הספר.

עבור רוני עצמו לא מדובר בביקור הראשון באושוויץ. בשנת 2012 הוא הגיע למחנה יחד עם כמה מחבריו לנבחרת אנגליה, בזמן שהנבחרת השתתפה באליפות אירופה שנערכה בפולין ובאוקראינה.