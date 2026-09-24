“המנהרה היא האזהרה”: הדרישה בעקבות החשיפה בקלקיליה

ראש מועצת שומרון יוסי דגן פנה היום (חמישי) לשר הביטחון, לרמטכ”ל וליו”ר ועדת החוץ והביטחון, בדרישה לקיים דיון בהול ולגבש תוכנית להתמודדות עם תרחיש שאותו הוא מכנה “היפוך קנים”, שבו מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית יפנו את נשקם נגד ישראל.

הפנייה מגיעה בעקבות חשיפת מנהרה בעומק של לפחות 25 מטרים בקלקיליה, הסמוכה לכפר סבא. המנהרה נחשפה בפעילות של היחידה ללחימה בפשיעה שומרון במחוז ש”י ולוחמי מג”ב איו”ש. לצד המנהרה, שהייתה בשלבי חפירה מתקדמים, אותרה גם תחילת חפירה של מנהרה נוספת.

במקום אותרו רובה M16, רובה צלפים, תחמושת, מחסניות, טלפונים, דשן המשמש להכנת מטענים ומכשיר DVR. ארבעה חשודים נעצרו.

בעקבות החשיפה אמר ראש עיריית כפר סבא רפי סער כי מדובר ב”אירוע חמור”, שלדבריו ממחיש כי האיום הביטחוני על תושבי קו התפר הוא “ממשי ומיידי”. סער הוסיף: “זו אינה התרעה תיאורטית, זו מציאות ביטחונית שמחייבת פעולה נחושה”.

בפנייתו ביקש דגן לבחון לא רק את פעילות ארגוני הטרור ביהודה ושומרון, ובראשם חמאס, אלא גם את יכולותיהם של מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית. לדבריו, המדינה נדרשת להיערך מראש לאפשרות שבה כוח חמוש המוצב בסמיכות ליישובים ישראליים יפעל נגד ישראל.

“חשיפת המנהרה בקלקיליה צריכה להדליק את כל הנורות האדומות במדינת ישראל”, אמר דגן. “אנחנו מדברים על עיר פלסטינית שנמצאת מטרים ספורים מיישובי השרון, ובתוכה נחשפת מנהרה בעומק של 25 מטרים, לצד נשק, רובה צלפים וחומר להכנת מטענים”.

בהמשך קשר דגן בין דרישתו לבין לקחי מתקפת 7 באוקטובר: “7 באוקטובר הוכיח לנו בצורה הקשה ביותר את המשמעות של מצב שבו כוח חמוש שנמצא מולנו צובר במשך שנים יכולות, אימונים, נשק ותשתיות, חמאס הוא דוגמה לכך”.

לדבריו, על מערכת הביטחון להכין כבר כעת תוכנית ייעודית: “לכן אני דורש משר הביטחון, מהרמטכ”ל ומיו”ר ועדת החוץ והביטחון להכין עכשיו תוכנית נגד ‘היפוך קנים’, תוכנית סדורה שתתמודד עם התרחיש שמנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית מתחילים לפעול ככוח צבאי נגד ישראל”.