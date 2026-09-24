מגיש ערוץ 14 משתלח ברב בני לאו: "אתה איש מטונף"

מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין, תקף היום (חמישי) בחריפות את הרב בני לאו, לאחר שהאחרון כתב פוסט ובו הוא מלין על התנהלותה של הציונות הדתית ונוער הגבעות.
ריקלין כתב פוסט חריף ובו הוא תקף את הרב: "שלום לבני לאו. כתבת שאתה מתפלל להחלמתו של נריה לייטר ולשלום המשפחה היקרה הזו שעומדת בשליחות האומה. ומיד התחלת לטנף על הציונות הדתית בשורה הבאה וכתבת שהיא מעלימה עין מדברים איומים שמתרחשים במרחב הקיים שלה.
רק איש מטונף שכמוך שאין בינו לבין דת כלום ושום דבר. יכול לעשות פוליטיקה קטנה על גבה של משפחה שאיבדה כבר את היקר לה מכל ומקווה ומתפללת כל כך לשלומו של הבן שלה שנפגע.
וכל הטינוף הזה תוך כדי הגנה על ערביי יו״ש. יותר מתאים שתצטרף לסגלוביץ על כיסא קטן כמוך ותקשיבו ביחד לפסוקי קוראן. אתה גועל נפש".
נזכיר כי אמש, כתב הרב לאו: "אני כותב את הפוסט הזה בידים רועדות. תוך כדי כתיבה נכנסת הידיעה על פציעתו הקשה של נריה לייטר, מפיגוע דריסה במחסום מכבים. אחיו רס"ן משה ידידיה ז"ל, מפקד פלגה בשלדג, נהרג במלחמה בבית חנון.
זו ציונות דתית שוחרת חיים ומוסרת נפש. זו ציונות דתית שנמצאת כאן כדי לחיות וכדי להמשיך את מסע האבות של שיבת ציון באמונה ובתקווה. אני מתפלל להחלמתו של נריה, לשלום המשפחה היקרה הזו שעומדת בשליחות האומה בחזית המדינית, כמו הצבאית.
אבל משהו נורא קורה לתנועה הזו, שבמקביל למסירות ולהקרבה, מעלימה עין מדברים איומים שמתרחשים בטריטוריה שבמרחב הקיום שלה, במזרח יהודה ושומרון, מצפון ועד דרום. את הפוסט הזה אני כותב אל ח', מדריך שלי מלפני 55 שנה בבני עקיבא.
ח' - התקשרת אלי לשבח אותי על הספר שכתבתי. סיפרת כמה הוא חידש לך וכמה קשה היה לקרוא על דברים הנעשים בשטח בחסות השלטון.
ואז הוספת: אבל אני רגיל לסתום את האף ולהצביע לציונות דתית. למה? כי גדלת במפד"ל, כי התחנכת בחמ"ד, כי היית חניך ומדריך בבני עקיבא? כי ילדיך ונכדיך…? אני זוכר אותך כמדריך יקר, מהזן הפשוט והאוהב. אני זוכר פעולה שלך משבט נצנים: "סור מרע ועשה טוב". האמן לי ח' - הפעולה הזו כיוונה אותי לשנים רבות.
ועכשיו מה? אתה מבין מה זה לסתום את כל הפתחים? לא רק את האף. את העיניים, את האוזניים את הלב. הכל סתום והאצבע תמשיך כמו באוטומט להצביע לחבורה של אנשים שמחזיקים בהגה השלטון ומחרבים לך ולי את הבית?
אל תגזים, אתה אומר. תראה איך החוות של סמטוריץ ואורית סטרוק שינו את פני הבטחון ביו"ש. תראה איך הפחד עבר צד, תראה איך המעיינות חזרו לידיים שלנו.
ועוד הוספת - אתה לא רואה שכל הערבים מחכים רק להזדמנות של השבעה באוקטובר הבא? הדם של נתנאל שוקרון עוד מבעבע ואנחנו חייבים להיות נחושים. לחזק ולא להחליש.
עוד הוסיף הרב לאו: "אבל אתה מפספס משהו גדול יותר ומבהיל יותר. זה לא רק האינטרס הבטחוני שמוביל את סמוטריץ, סטרוק או סוכות.
זה חלום של ארץ ישראל הגדולה לעם ישראל ללא שום נוכחות ערבית בטריטוריה הגדולה. דין הנגב כדין ההר. נכון, בתוך הבית פנימה רבים רבים חולמים להתעורר יום אחד בלי השכנים. אבל הם כאן והם יהיו כאן וכל עוד החולמים בהקיץ האלה מחזיקים במפתחות השלטון יאלץ צה"ל להתמודד לא רק עם האויב המר הרוצה בהשמדת ישראל אלא לאסוננו גם באוהב היהודי הרותח באהבתו לארץ ומסרב להיכנע למציאות החלקית.
הצבא עושה לילות כימים להיאבק בטרור המפלצתי שמבקש להחריב את מדינת ישראל על יושביה. אבל חלק מכוחו הוא נאלץ להסיט ולהתמודד עם קבוצות פורעות שבשם החלום הגדול של שיבת ציון מובילות את המדינה וגוררות את הצבא לאין ספור פעולות שנכפות עליו ועולות במחיר דמים.
זה לא רק "נוער הגבעות" הפורע שעושה מעשי טרור יהודי. זה מנהיגים שהציבור הדתי - לאומי מעריץ ומרומם שמביאים עלינו את הכאוס הזה. ח' יקירי. אתה מבקש דוגמה? הנה רק מעכשיו.
זוכר את החגיגה הגדולה של השיבה לחומש. רק שבוע שעבר עלו לרגל כל קברניטי המדינה עם הכרת המדינה בישוב ובישיבה שבתוכו. חומש היה סמל למאבק של ביטוח הסכמי אוסלו.
אבל ההסכמים לא באמת בוטלו וראש הממשלה שמנהל את איזון הכוחות מול העולם חוזר על כך שוב ושוב. אבל פתאום, לאחר החגיגה בחומש, קמו ראשי הישיבה והודיעו שזו רק תחנה ראשונה. הישיבה עוברת לגבעה הבאה בלב שטח A. למה? כי זו נקודה שלטת, כי זו ארץ ישראל, כי אין כזה דבר אוסלו.
ואז מגיע הרב שמואל אליהו ומחזק את הישיבה במקומה החדש. האם הרב אליהו עובד עם הממשלה או נגדה? התשובה ברורה. בנו וחבריו יושבים בממשלה ובקואליציה ופועלים נגד החלטת הממשלה בו זמנית. סמוטריץ נאבק על קולות מימין ומשגר סרטונים המבטיחים שדין ערביי הגליל כדין ערביי יהודה ושומרון".
לסיום כתב הרב לאו: "זו לא הפקרות ואובדן משילות. זו משילות פוגענית שמבקשת להוביל את המציאות אל חלומם של קבוצות קצה. אין חוק אין מדינה אין ממשלה אין ריבונות. ואני שואל אותך מדריך אהוב - זה החוסן עליו אתה חולם?
שאלת את מפקדי הגזרה מה הם חווים במעשים הללו? כמה גדודים מושקעים להגן על הישיבה החדשה הזו? האם אתה, איש בני עקיבא והציונות הדתית, מוכן לעמוד לפני בוראך ולפני הוריך ולומר בלב שלם שבהחלטה שלך חיזקת את מדינת ישראל או שמא תסתום גם את פיך בבושה?
ברוח הפעולה הראשונה שהעברת לי אומר לך ח': אני לא אומר לך מהו העשה טוב שלך. לא אומר לך למי תבחר. אבל כן קורא לך - סור מרע. פחות".