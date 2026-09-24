מגיש ערוץ 14 משתלח ברב בני לאו: "אתה איש מטונף"

מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין, תקף היום (חמישי) בחריפות את הרב בני לאו, לאחר שהאחרון כתב פוסט ובו הוא מלין על התנהלותה של הציונות הדתית ונוער הגבעות.

‏ריקלין כתב פוסט חריף ובו הוא תקף את הרב: "שלום לבני לאו. כתבת שאתה מתפלל להחלמתו של נריה לייטר ולשלום המשפחה היקרה הזו שעומדת בשליחות האומה. ומיד התחלת לטנף על הציונות הדתית בשורה הבאה וכתבת שהיא מעלימה עין מדברים איומים שמתרחשים במרחב הקיים שלה.

‏רק איש מטונף שכמוך שאין בינו לבין דת כלום ושום דבר. יכול לעשות פוליטיקה קטנה על גבה של משפחה שאיבדה כבר את היקר לה מכל ומקווה ומתפללת כל כך לשלומו של הבן שלה שנפגע.

‏וכל הטינוף הזה תוך כדי הגנה על ערביי יו״ש. יותר מתאים שתצטרף לסגלוביץ על כיסא קטן כמוך ותקשיבו ביחד לפסוקי קוראן. אתה גועל נפש".

נזכיר כי אמש, כתב הרב לאו: "אני כותב את הפוסט הזה בידים רועדות. תוך כדי כתיבה נכנסת הידיעה על פציעתו הקשה של נריה לייטר, מפיגוע דריסה במחסום מכבים. אחיו רס"ן משה ידידיה ז"ל, מפקד פלגה בשלדג, נהרג במלחמה בבית חנון.

זו ציונות דתית שוחרת חיים ומוסרת נפש. זו ציונות דתית שנמצאת כאן כדי לחיות וכדי להמשיך את מסע האבות של שיבת ציון באמונה ובתקווה. אני מתפלל להחלמתו של נריה, לשלום המשפחה היקרה הזו שעומדת בשליחות האומה בחזית המדינית, כמו הצבאית.

אבל משהו נורא קורה לתנועה הזו, שבמקביל למסירות ולהקרבה, מעלימה עין מדברים איומים שמתרחשים בטריטוריה שבמרחב הקיום שלה, במזרח יהודה ושומרון, מצפון ועד דרום. את הפוסט הזה אני כותב אל ח', מדריך שלי מלפני 55 שנה בבני עקיבא.

ח' - התקשרת אלי לשבח אותי על הספר שכתבתי. סיפרת כמה הוא חידש לך וכמה קשה היה לקרוא על דברים הנעשים בשטח בחסות השלטון.

ואז הוספת: אבל אני רגיל לסתום את האף ולהצביע לציונות דתית. למה? כי גדלת במפד"ל, כי התחנכת בחמ"ד, כי היית חניך ומדריך בבני עקיבא? כי ילדיך ונכדיך…? אני זוכר אותך כמדריך יקר, מהזן הפשוט והאוהב. אני זוכר פעולה שלך משבט נצנים: "סור מרע ועשה טוב". האמן לי ח' - הפעולה הזו כיוונה אותי לשנים רבות.

ועכשיו מה? אתה מבין מה זה לסתום את כל הפתחים? לא רק את האף. את העיניים, את האוזניים את הלב. הכל סתום והאצבע תמשיך כמו באוטומט להצביע לחבורה של אנשים שמחזיקים בהגה השלטון ומחרבים לך ולי את הבית?

אל תגזים, אתה אומר. תראה איך החוות של סמטוריץ ואורית סטרוק שינו את פני הבטחון ביו"ש. תראה איך הפחד עבר צד, תראה איך המעיינות חזרו לידיים שלנו.

ועוד הוספת - אתה לא רואה שכל הערבים מחכים רק להזדמנות של השבעה באוקטובר הבא? הדם של נתנאל שוקרון עוד מבעבע ואנחנו חייבים להיות נחושים. לחזק ולא להחליש.