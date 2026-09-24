"מייקל ג'ורדן היהודי" הפך לסבא /מה נסרג

מה נסרג ( צילום: אילוסטרציה AI )

ברוכים הקוראים את "מה נסרג?”, מדור הברנז’ה של "סרוגים" שמביא לכם את הדברים החשובים שקרו השבוע במגזר, רגע לפני שהאושפיזין באים לסוכותיכם. מזל טוב! בשעה טובה ובסימן ומזל טוב האיש המגיש השדרן והיחצ"ן קובי סלע שיש לו הרבה חברים לצלחת ועניבות, הפך שוב לסבא למניין נכדים. כראוי לאיש העוסק בפרסום החליט קובי לפרסם את הבשורה הטובה במודעה מיוחדת על מניין נכדיו והמדור מאחל לקובי'ס הרבה נחת מכל נכדה ונכד.

התקבלה הודעה משמחת חדשה ( צילום מסך: קובי סלע )

איש רדיו קול-חי מיוזיק המנחה וסוכן הנסיעות אפרים קמיסר שחי על הקו ישראל-איחוד האמירויות, הפך בשעה טובה סבא לנכד. המדור מהמר שקמיסר כבר מכין לרך הנולד כרטיס "הנוסע המתמיד" לדובאי.

אולפני קול חי מיוזיק. ( נתי שולמן )

תגידו מזל טוב לזמר ואיש התקשורת ישי לפידות, שחיתן אתמול את בתו הילה. בין המוזמנים נצפה גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שהגיע לרקוד עם החתן - איתן אזולאי.

הגיע לשמח. בן גביר ( דוברות )

תשדרו מזל טוב מעבר לים לשחקן הכדורסל לשעבר תמיר גודמן ורעייתו ג’ודי שהפכו לסבא וסבתא עם הולדת נכדם הראשון נעם חיים לבתם אוריאן ולבעלה נתן. במדור עוד זוכרים שגודמן כונה בעבר "מייקל ג’ורדן היהודי", חתם במכבי תל אביב וכיכב בעיקר בגבעת שמואל.

תמיר גוטמן ומשפחתו והנכד החדש ( צילום: מתוך חשבון ה-X של תמיר גודמן )

מזל טוב לחבר הכנסת המפד"לניק לשעבר שאול יהלום שחוגג השבוע את יום הולדתו ה-78. המדור בטוח שיהלום לא יתקשה למצוא מסעדה לחגוג בה בהתאם למצב הרוח ביום המשמח.

שאול יהלום ( יוסי זליגר\פלאש 90 )

מסתבר שלנעמי שמר יש תחרות. בחיטוט מהיר בארכיון הרשתות החברתיות העלה המדור בחכתו דג שמן יותר מזה של יונה הנביא: שיר מקורי לסוכות פרי עטו של אלי גוטהלף איש רב פעלים ומגיש "כיכר FM " באתר כיכר השבת. הנה השיר המלא בחשיפה ראשונה (באישור המשורר כמובן):

סוכה של אהבה// אלי גוטהלף

הֵי, בֵּן,

רָצִיתָ לְדַבֵּר אִתִּי,

עַל אֵיךְ וְכַמָּה וְלָמָּה,

וּפִתְאֹם עַל הַחֲלוֹם,

עַל סֻכָּה שֶׁל שָׁלוֹם.

הֵי, בֵּן,

מָשַׁכְתָּ לִי בַּצִּיצִית,

לָחַשְׁתָּ עַל תִּינוֹקוֹת גִּ’ינְגִ’ים,

וְאֵיךְ רָאִיתָ אֶת הַמַּלְאָכִים,

בּוֹנִים סֻכָּה שֶׁל רַחֲמִים.

הֵי, בֵּן,

הִתְקַשַּׁרְתָּ וְלֹא עָנִיתִי,

שָׁלַחְתָּ מִכְתָּב שֶׁלֹּא קָרָאתִי,

עַל אֵיזֶה גֶּבֶר וּגְבֶרֶת,

שֶׁבָּנוּ סֻכָּה נוֹפֶלֶת.

הֵי, בֵּן,

אוּלַי תִּתְיָאֵשׁ יוֹם אֶחָד,

אֲבָל אֲנִי אַף פַּעַם לֹא,

אַפְסִיק לַחֲשֹׁב עָלֶיךָ,

וּלְבָנוֹת סֻכָּה מִמַּחְשְׁבוֹתֶיךָ.

הֵי, בֵּן,

יֵשׁ לִי בַּקָּשָׁה,

תִּמְסֹר לאמא

שֶׁהִיא מלכה אַמִּתִּית,

וּבְנִיתֶם יַחַד סֻכָּה יְהוּדִית.

הֵי, בֵּן,

כְּשֶׁלֹּא עָנִיתִי,

חִפַּשְׂתָּ אֶת שְׁלוֹמִית,

אֲבָל שְׁלוֹמִית עֲסוּקָה,

הִיא בּוֹנָה סֻכָּה.

סֻכָּה שֶׁל אַהֲבָה.

המדור מוחא כפיים ומוחה דמעה וחושב לעצמו בקול: "אלי גוטהלף- המשורר הגדול הבא" התגלה לראשונה כאן, ב-"מה נסרג?".

אלי גוטהלף ( צילום: למי עזוז כיכר השבת )

חשבתם שרק שלומית בונה סוכה? טעיתם! גם מתן כהנא עשה זאת בעצמו כבר בצאת יום הכיפורים וההוכחה לפניכם.

סרוגים בשטח בישוב חומש המתחדש התקיימה רגע לפני שמחת תורה הכנסת ספר תורה וחנוכת בית כנסת חדש על שמו של הראי"ה קוק זצ"ל. בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה החדש התכבדו נציגי רבני השומרון בהם הרב דודי דודקביץ' רב הישוב יצהר, הרב אהרון כהן רב הישוב יקיר והמארח הרב אלישמע הכהן מחומש.

הרב דודי דודקביץ' הרב אהרן כהן והרב אלישמע כהן בכתיבת ספר תורה בחומש ( צילום: דוברות חומש )

נפל ברשת

הכל מודים שכבל מאריך לסוכות זה מוצר חיוני אבל כשהשלט שלצדו מעניק לו תכונה אנושית זה כבר השתלטות מוגזמת של בינה מלאכותית!

כבל מעריך ביותר ( צילום מסך פייסבוק )

אתגר סרוגים "אחרי החגים"

מבין כל ארבעת המינים אתרוג הוא המדובר והמצולם ביותר. שלחו לנו תמונה של שימוש מקורי באתרוג אחרי סיום תפקידו בהושענא-רבא (ריבה, בשמים או מחזיק מפתחות). התמונה המקורית ביותר תפורסם במדור "מה נסרג" מיד "אחרי החגים".

רוצים להופיע במדור הבא? שלחו כל מה שנראה לכם מעניין למייל : arielsh3@gmail.com