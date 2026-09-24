צבי יחזקאלי מזהיר: זה המקום בו יקרה הטבח הבא

צבי יחזקאלי ( יונתן זינדל/פלאש90 )

הפרשן לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, התראיין היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל', והתייחס לציון 3 שלים לטבח הנורא בדרום.

לטענתו, מדינת ישראל לא עושה מספיק בשביל מנוע את הטבח הבא "יהודה ושומרון זו חבית חומר נפץ. 85% מהם תמכו ב-7 באוקטובר. אבל אז מה אנחנו עושים ביהודה ושומרון? אנחנו מחכים פה לאסון. כמה ישראלים נהרגו, נרצחו ונטבחו בפיגועי טרור מאז אוסלו? פה נרדמת, בעזה התעוררת. למה? כי זה עניין של כמות הדם. ביהודה ושומרון מקיזים פה דם לאט, ופה עוברים לשגרה".

עוד באותו נושא אלי פלדשטיין בווידוי מפתיע: "אני עדיין אוהב אותו" חדשות סרוגים

‏יחזקאלי גיחך על האקט של פיצוץ בתי מחבלים, וטען כי זה לא מרתיע איש. "הריסת בית המחבל? הפיצוץ העמום הזה שהורס לו את החדר... חברים, אנחנו במו ידינו מזמינים את 7 באוקטובר הבא. אנחנו עדיין צמודים לאוסלו.

יש שם 70 אלף כלי נשק. מה עם היפוך קנים? למה אנחנו לא מדברים על היפוך קנים? איך ייראה 7 באוקטובר ביהודה ושומרון? למה אנחנו מדברים על זה ולא פועלים? כבר עברנו את כמות הדם. לצערי זה צריך להתחיל בהחלטות ממשלה שקודם כל אין אוסלו".