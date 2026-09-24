בן גביר בתגובה ראשונה להחלטת ועדת הבחירות

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הגיב היום (חמישי) בחריפות לאחר שוועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשות לפסילת מפלגתו מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. בן גביר התייחס להצבעה וטען כי בעוד שנפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו אמש בהצבעות על פסילת רע"מ והרשימה המשותפת, היום הם תמכו בפסילת עוצמה יהודית.

"שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו, נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת. והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין", אמר בן גביר.

בהמשך קשר בן גביר בין ההצבעה בוועדה לבין האירועים שעליהם דיבר יום קודם לכן, והצהיר: "אבל אני אומר דבר אחד, אתמול נחשף שניסו לרצוח אותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית".

בן גביר הוסיף כי ימשיך בדרכו למרות הניסיון לפסול את מפלגתו: "אני אמשיך על אפם ועל חמתם, אמשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. תודה רבה".

דבריו הגיעו לאחר שמליאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת דחתה שתי בקשות לפסילת רשימת עוצמה יהודית. הבקשות הוגשו בידי זולת ובידי הדמוקרטים, ובהן התבקשה הוועדה למנוע מעוצמה יהודית להשתתף בבחירות לכנסת ה-26 בשל שתי עילות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזענות.

בתום הדיון נערכה הצבעה, שבה הצביעו 10 מחברי הוועדה בעד קבלת בקשת הפסילה, 19 התנגדו ואחד נמנע. בעקבות התוצאות החליטה הוועדה לדחות את הבקשות ולאפשר לעוצמה יהודית להתמודד בבחירות.