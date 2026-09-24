ועדת הבחירות דחתה את הבקשה לפסילת עוצמה יהודית

איתמר בן גביר ( Erik Marmor/Flash90 )

ועדת הבחירות המרכזית, בראשות השופט נעם סולברג, דחתה היום (חמישי) את הבקשה לסול את מפלגת 'עוצמה יהודית' מריצה לכנסת בבחירות הקרובות. 19 חברים הצביעו נגד הפסילה, ו-10 חברים הצביעו בעד.

בהודעה מטעם הוועדה נמסר כי "במסגרת הבקשה התבקשה הוועדה לקבוע האם רשימת ״עוצמה יהודית״ מנועה להשתתף בבחירות לכנסת ה-26 לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד הכנסת, בשתי עילות: בשל שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והסתה לגזענות. בתום הדיון וההצבעה החליטה מליאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לדחות את הבקשה לפסילת רשימת ״עוצמה יהודית״ מהתמודדות בבחירות לכנסת ה־26. בהתאם להוראות הדין, החלטת הוועדה ונימוקיה יועברו לעיון בית המשפט העליון". במהלך הדיון, נציגת היועמ"שית אמרה כי "אין למנוע את התמודדות עוצמה יהודית בבחירות, צבר הראיות מטריד מאוד ומקרב את עוצמה יהודית לתחום האסור, אבל הרץ לא נחצה". קודם לכן, במהלך הדיון התפתח עימות חריף, לאחר שחברת הכנסת לשעבר יעל גרמן השוותה את מפלגת עוצמה יהודית לנאציזם.

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השר איתמר בן גביר וח"כ טלי גוטליב הגיבו לדבריה של גרמן ואמרו: "זו זילות שואה. מזלזלת בשישה מיליון יהודים שנרצחו בשואה. תתביישי לך".