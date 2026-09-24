אלי פלדשטיין בווידוי מפתיע: "אני עדיין אוהב אותו"

אלי פלדשטיין, דוברו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השתתף בפודקאסט של העיתון החרדי 'משפחה' בהובלת אריה ארליך, והתייחס לחבר לשעבר, יועצו של נתניהו, יונתן אוריך.

"עם יונתן היתה לי חברות עמוקה מאוד רגשית. כשאנשים שואלים אותי עליו אני אומר שאני עדיין אוהב אותו. יש לי כעס עצום, יש לי אכזבה עצומה, אבל אני אוהב אותו. אני מכיר את יונתן שמאחורי המקלדת".

עוד הוסיף פלדשטיין: "הוא (אוריך) איש משפחה, רגיש, מוכשר ולכן גם הכעס שלי הוא כל כך עצום. אני שואל את עצמי, למה, למה?! כי היה אפשר למנוע את הדבר הזה".