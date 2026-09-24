אלי פלדשטיין בווידוי מפתיע: "אני עדיין אוהב אותו"

אלי פלדשטיין, דוברו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השתתף בפודקאסט של העיתון החרדי 'משפחה' בהובלת אריה ארליך, והתייחס לחבר לשעבר, יועצו של נתניהו, יונתן אוריך.
"עם יונתן היתה לי חברות עמוקה מאוד רגשית. כשאנשים שואלים אותי עליו אני אומר שאני עדיין אוהב אותו. יש לי כעס עצום, יש לי אכזבה עצומה, אבל אני אוהב אותו. אני מכיר את יונתן שמאחורי המקלדת".
עוד הוסיף פלדשטיין: "הוא (אוריך) איש משפחה, רגיש, מוכשר ולכן גם הכעס שלי הוא כל כך עצום. אני שואל את עצמי, למה, למה?! כי היה אפשר למנוע את הדבר הזה".
נזכיר כי אחרי המעצר המתוקשר של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, בפרשת קטראגייט, בידי חוקרי להב 433 - התרחש עימות קשה בין פלדשטיין לאוריך שהגיע לצעקות וחילופי האשמות.
הרקע לעימות הסוער הזה הוא סתירה מהותית שגילו החוקרים בין גרסתו של פלדשטיין לזו של אוריך, סביב אחת השאלות המרכזיות בפרשה: האם אוריך ידע על המסמך הסודי שהגיע לידי פלדשטיין ואישר את העברתו בדרך לפרסום בעיתון הגרמני "בילד". מסמך שנאסר לפרסום על ידי הצנזורה.