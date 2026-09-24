אשתו של הזמר הבריטי האגדי רוד סטיוארט, פני לנקסטר, חשפה לאחרונה פרטים מדאיגים על מצבו הבריאותי של בעלה. לדבריה, הרופאים גילו לזמר בן ה-81 - "בעיה לבבית סמויה" שהצריכה טיפול רפואי דחוף, לאחר קיץ שבו נאלץ לעצור הופעה באמצע בשל קשיי נשימה.

"היו לו כמה תקריות - קודם זיהום בדרכי הנשימה העליונות, ואז הופעה במקום גבוה מאוד, דבר שהיה משפיע על כל אחד", סיפרה לנקסטר בראיון לתוכנית היוטיוב At Home With Vanessa. "אבל מה שלא ידענו זה שהייתה בעיה לבבית סמויה".

הופעה שהופסקה בגלל מכל חמצן

התקרית המדאיגה התרחשה בחודש יוני האחרון, כאשר סטיוארט נראה על הבמה בארצות הברית כשהוא נעזר במכל חמצן בצד הבמה. בהמשך נאלץ הזמר לבטל את מועדי סיבוב ההופעות שלו, לאחר שעבר הליך רפואי של הכנסת סטנט לעורק.

אשתו של הזמר הבריטי הדגישה כי המזל היה בכך שהבעיה הלבבית התגלתה בזמן. "למרבה המזל זה היה בזמן הנכון ובמקום הנכון, וגילו חסימה קלה שהצריכה סטנט", מסרה. לדבריה, על פי מה שקראה, אצל הרבה אנשים מעל גיל 65 יש צורך בהליך רפואי דומה.

יצוין כי רוד סטיוארט הופיע בישראל שלוש פעמים, אך לאחרונה יצא בביקורת חריפה נגד מדיניות ישראל בעזה. הזמר האגדי, שהיה ידוע כאוהב ישראל, אף ניתק את קשריו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשל תמיכתו במדינת ישראל.