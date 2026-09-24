"המחבל זה אתה": בן גביר וטיבי התפוצצו בוועדת הבחירות

עימות סוער פרץ היום (חמישי) בין ח"כ אחמד טיבי לשר איתמר בן גביר במהלך הדיון בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בראשות השופט נעם סולברג.

במהלך דבריו של טיבי בדוכן, בן גביר כינה אותו "מחבל". טיבי הגיב בזעם וקרא לעברו: "תשתוק! תשתוק! תשתוק! הוא אומר עליי שאני מחבל למרות שהוא הורשע בטרור. הוא אומר עליי שאני מחבל למרות שהוא המחבל שהורשע בטרור!"

בן גביר השיב מהקהל: "המחבל הזה לא יגיד לי לשתוק". בשלב הזה התערב יו"ר הוועדה, השופט סולברג, וניסה לעצור את חילופי הדברים: "די, השר בן גביר. די".

טיבי המשיך במתקפה ואמר לבן גביר: "יש בכנסת רק מחבל אחד מורשע, וזה אתה. הפירומן המחבל, זה אתה!"

קודם לכן, במהלך דבריו בדוכן, אמר טיבי: "מותר למתנחל יהודי בגדה המערבית לירות בפלסטיני, לשרוף מטע, לתקוף אישה ולא להיעצר ב-2026.

סולברג ניסה פעם נוספת להשתלט על המתרחש באולם ואמר: "אדוני... השר בן גביר. אי אפשר ככה. השר בן גביר אנחנו עוצרים".

בהמשך ביקש יו"ר הוועדה מהנוכחים להפסיק לצלם באמצעות מכשיריהם: "רבותיי, נא לא לצלם במכשירים, השידור משודר, אין שום צורך, לא הצדקה". טיבי טען כי בן גביר "מגיע עם טיקטוקרים שמצלמים אותו", וסולברג חזר על הוראתו: "לא לצלם מהמכשירים".