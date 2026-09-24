עם כניסת חג הסוכות, רבים מחפשים מנות מיוחדות שישדרגו את שולחן החג ויספקו ארוחה מזינה ומשביעה לכל המשפחה. חמין מקרוני, המכונה גם סח'ינה מקרוני, הוא אחת המנות המסורתיות המושלמות לערב החג או לצהרי סוכות - שילוב עשיר של בשר מתפרק ופסטה שסופגת את כל הטעמים ומתקרמלת בתחתית הסיר.

המנה הזו מציעה חוויה קולינרית ייחודית: הבשר מתבשל לאורך שעות רבות עד שהוא נימוח ומתפרק, בעוד הפסטה סופגת את כל המשקעים והתבלינים ויוצרת שכבה מקורמלת בתחתית הסיר. התוצאה היא מנה עשירה בטעמים, מנחמת ומחממת, שמתאימה בדיוק לאווירה החגיגית של סוכות.

המצרכים הנדרשים

להכנת חמין מקרוני לסיר גדול המספיק ל-6-8 סועדים, תזדקקו למצרכים הבאים:

מרכיבים עיקריים:

חבילת פסטה (500 גרם) - מקרוני או פסטה ארוכה עבה

קילוגרם בשר לבקש או חמין (שריר או צלי כתף) חתוך לקוביות גדולות, או כרעי עוף למי שמעדיף

2 בצלים גדולים פרוסים לרצועות

4-5 תפוחי אדמה בינוניים, קלופים וחתוכים לחצאים

6-8 ביצים קשות (מבושלות מראש או חלקית)

תבלינים:

כף גדושה סילאן או דבש

כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית פפריקה חריפה (רשות)

כפית כורכום

כפית כמון

כפית פלפל שחור גרוס

כף מלח לפי הטעם

4 כפות שמן קנולה או זית

3-4 כוסות מים רותחים

שלבי ההכנה המפורטים

שלב ראשון - בישול מקדים של הפסטה: מרתיחים סיר גדול עם מים ומלח ומבשלים את המקרוני כ-6-7 דקות בלבד, עד דרגת אל-דנטה (חצי בישול). חשוב לא לבשל יתר על המידה, שכן הפסטה תמשיך להתבשל בסיר החמין. לאחר מכן מסננים ושוטפים במים קרים כדי לעצור את תהליך הבישול. לחלק מהמקרוני ניתן להוסיף כפית פפריקה, מעט שמן ומלח לקבלת צבע יפה.

שלב שני - טיגון וסגירת הבשר: בסיר חמין רחב וכבד המתאים לתנור, מחממים את השמן ומטגנים את רצועות הבצל עד להזהבה יפה. מוסיפים את קוביות הבשר ומטגנים אותן מכל הצדדים עד שהן משנות צבע ונצרבות היטב. לאחר מכן מוציאים את הבשר והבצל לצלחת צדדית.

שלב שלישי - תיבול ויצירת בסיס הטעמים: באותו הסיר, עם השמן שנשאר והמשקעים של הבשר, מוסיפים את הסילאן או הדבש ואת כל התבלינים - פפריקה, כורכום, כמון, פלפל שחור ומלח. מערבבים כדקה לפתיחת הטעמים והארומות.

הרכבת החמין בשיטת השכבות

הצלחת המנה תלויה בהרכבה נכונה של השכבות:

שכבה ראשונה: מסדרים את תפוחי האדמה בתחתית הסיר. הם ישמשו כבסיס שימנע מהמקרוני להידבק לתחתית.

שכבה שנייה: מניחים על תפוחי האדמה את קוביות הבשר והבצל המטוגן, ומפזרים ביניהם את הביצים הקשות.

שכבה שלישית: עורמים את המקרוני מעל הכל ומסדרים אותו בצורה שווה. חשוב לא לדחוס את הפסטה יותר מדי.

הוספת הנוזלים: יוצקים בזהירות מים רותחים מדופן הסיר. הנוזלים צריכים להגיע עד לגובה הבשר ותפוחי האדמה, אך לא לכסות לחלוטין את הפסטה. זהו עיקרון חשוב - הפסטה תתאדה מהאדים של הנוזלים, ואם תטביעו אותה במים היא תהפוך לעיסה.

תהליך הבישול האיטי

מביאים את הסיר לרתיחה על אש גבוהה, ולאחר מכן מנמיכים את האש, מכסים ומבשלים כ-20 דקות. שלב זה מאפשר לטעמים להתחיל להתמזג.

לאחר מכן מעבירים את הסיר עטוף היטב (מומלץ לכסות בנייר אפייה ועליו מכסה או נייר אלומיניום לאטימה מרבית) לפלטת שבת או לתנור מחומם מראש ל-100-110 מעלות צלזיוס. הסיר יישאר שם למשך כל הלילה - לפחות 10-12 שעות.

הבישול האיטי הוא הסוד להצלחת המנה: הבשר מתרכך ומתפרק, הפסטה סופגת את כל הטעמים, והתחתית מתקרמלת ליצירת שכבה פריכה ומענגת.

טיפים להגשה מושלמת

כשפותחים את הסיר בסוכה, יש שתי אפשרויות הגשה: ניתן להפוך את הסיר בזהירות על מגש גדול ורחב לקבלת "עוגת" חמין מרהיבה שתרשום את האורחים, או פשוט להגיש ישר מהסיר לשולחן בצורה מסורתית יותר.

המנה מתאימה במיוחד לארוחת ערב חג הסוכות או לצהרי החג, והיא מספקת ארוחה שלמה ומשביעה לכל המשפחה. השילוב של הבשר העשיר, הירקות הרכים והפסטה המקורמלת יוצר חוויה קולינרית מיוחדת שמשלבת מסורת עם טעם מעולה.

חג סוכות שמח ובתאבון!