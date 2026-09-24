מסתמן: זו תהיה החלטת בג"ץ בעניין אבו שחאדה

ועדת הבחירות המרכזית, פסלה אמש (רביעי) את המועמד סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת בבחירות הקרובות.

באופן חריג ויוצא דופן, יו"ר הוועדה השופט נעם סולברג, ביקש לומר מספר מילים קודם נעילת הדיון, ואמר כי בניגוד לשנים קודמות, ישתתף אף הוא בהצבעה, וזאת לאור הדברים החמורים שנשמעו.

סולברג טען כי נימוקיו של שאחדה, לא מניחים את הדעת ולא מספקים הסבר הגיוני לפוסט המזעזע שנכתב ב-8 באוקטובר.

עיתונאית כאן 11, תמר אלמוג, מעריכה כי בג"ץ יאשר באופן חריג את פסילת אבו שחאדה. תמר אינה לבד, עיתונאים ופרשנים רבים מעריכים כי בג"ץ יהיה חייב לפסול אותו, שכן דבריו עוררו מחלוקת קשה וטענה כי הוא הילל לכאורה את טבח חמאס.

עוד טענו כי ההחלטה של סולברג אמש להצביע יחד עם חברי הוועדה, היתה איתות לחבריו בבג"ץ.