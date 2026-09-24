פעיל מפלגתו של וינטר בתגובה ראשונה לאמירתו על נתניהו

‏רועי עידן, שהצטרף למפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, ככותב תוכן וקמפיינר למפלגה, הטריף ביממה האחרונה את השמאל, לאחר שכתב כי "מועמדי האופוזיציה גרועים עד כדי כך שביבי הוא אופציה. הם משתגעים מזה שהוא עדיין יכול לנצח".

רבים הגיבו לו בכעס כיצד הוא ממשיך להצביע ולבחור בנתניהו אחרי ה-7 באוקטובר.

הבוקר (חמישי) התראיין עידן ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לכך: "השמאלנים מתחרפנים מזה שלנתניהו עדיין יש סיכוי לנצח בבחירות אחרי השביעי באוקטובר, אחרי כל הקמפיינים, המלחמה והנדסת התודעה. הם משתגעים מזה שהוא עדיין בפוזיציה אולי לנצח את הבחירות האלה.

‏למצביעי ימין, ולא רק לאנשים שהם ממש בימין אלא באופן כללי יש קצת טראומה מקפלן והרבה אנשים בשמאל לא מבינים את זה".

לסיום הוא הוסיף: "האירוע של המחאות נגד הרפורמה הוא אירוע שבשביל הרבה מאוד אנשים היה מאוד טראומטי, ואני חושב שהוא גם רעיל פוליטית. עובדה שאנחנו לא רואים הצלחה גדולה למחאה במפלגות - כל דבר שהוא מדיף קצת ניחוח קפלניזם, לא עובר".