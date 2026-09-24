לפני הדיונים: המחווה המרגשת של השופט נעם סולברג

השופט סולברג ( יונתן זינדל/פלאש90 )

רגע מרגש נרשם הבוקר (חמישי) בפתח היום השני לדיוני ועדת הבחירות המרכזית. רגע לפני שהחלו הדיונים בבקשות לפסילת הרשימות והמועמדים לכנסת ה-26, עצר יו"ר הוועדה, השופט נעם סולברג, את הכול וביקש מהנוכחים להתפלל יחד לרפואתו של רס"ם במילואים נריה לייטר, שנפצע באורח קשה בפיגוע הדריסה בכביש 443.

במקום לפתוח מיד בדיונים, בחר סולברג להקדיש את הרגעים הראשונים לנריה, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שנאבק על חייו בבית החולים. "לפני שניגש למלאכה, אני מבקש לייחד רגע משותף לתפילה ולתקווה", פתח סולברג את דבריו.

פרק התהילים ( צילום: ועדת הבחירות המרכזית )

לאחר מכן התייחס לנריה ולמאבק על חייו: "אתמול נפצע קשה בפיגוע נריה לייטר, איש מילואים, ידיו רב לו בעשייה למען הכלל. אנחנו כאן והוא בבית החולים נאבק על חייו".

סולברג ביקש מהנוכחים להצטרף אל בני משפחת לייטר ואל הרבים המתפללים לשלומו: "נצטרף לתפילת בני משפחתו ורבים רבים אחרים, נתפלל לרפואתו: 'רפאנו ה׳ ונרפא, הושיענו ונושעה'".

לאחר המילים הללו, ולפני שחברי הוועדה חזרו לסדר היום ולדיונים בבקשות הפסילה, נאמר במקום פרק תהילים לרפואתו של נריה דב בן חנה.