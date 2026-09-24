בצל הכאב: בתו של יחיאל לייטר בבשורה מרגשת

נריה דב לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, נפצע אמש (שלישי) באורח קשה בפיגוע דריסה. אביו הגיעו הבוקר בטיסה מהירה למחלקת הטיפול הנמרץ בבית החולים שערי צדק בירושלים, הישר למיטתו של בנו. משם הוא מסר עדכון על מצבו הבריאותי.

"החוויה הזו שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה על הדלת", אמר לייטר בכאב. "משה נהרג במקום, לא הייתה שום אפשרות לנסות להציל את חייו ולא ניתנה לנו ההזדמנות להתכנס סביב מיטתו. הפעם, למרות החרדה האדירה והחשש שאנחת בארץ ללא תקווה, יש לנו סיכוי להילחם על חייו של נריה".

בצל הכאב הגדול של המשפחה, הגיעה גם בשורה משמחת. בתו של לייטר, ילדה אמש בת בשעה טובה, והיא מאושפזת קרוב לאחיה שבטיפול נמרץ.