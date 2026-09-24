יחיאל לייטר מעדכן במצבו הרפואי של בנו שנפצע קשה

שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן הבוקר (חמישי) מבית החולים על מצבו של בנו, לוחם המילואים נריה לייטר, שעבר ניתוח מוח מורכב לאחר שנפצע באורח קשה. לדבריו, לאחר לילה מורכב הצליחו הרופאים לייצב את מצבו, אך עדיין נשקפת סכנה לחייו.

“תודה רבה לצוות הבכיר שמטפל בבננו נריה. אנחנו מרגישים שאנחנו בידיים הטובות ביותר. הבנו שהיה לילה מסובך מאוד”, אמר לייטר בבית החולים.

השגריר, שנחת בישראל והגיע לבית החולים, סיפר על הרגעים הקשים שעברו עליו בדרך ארצה: “כשעליתי על המטוס אתמול מניו יורק בזמן שהכנתי את ביקור ראש הממשלה באו”ם, היה חשש שאעלה ללא תקווה, וברוך השם הרופאים הצליחו לייצב את מצבו של נריה. עדיין נשקפת סכנה לחייו”.

בהמשך התייחס לייטר גם לנפילתו של בנו משה לפני כשלוש שנים, ותיאר את ההבדל בין שתי החוויות הקשות שעברה המשפחה.

“החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה על הדלת לפני שלוש שנים, לאחר שבני נפל. הוא מת מייד, לא הייתה שום אפשרות אז להביא אותו לבית חולים ולתת לבכירי הרופאים של ישראל לעבוד עליו”, אמר.

לייטר הוסיף: “זו הייתה הזדמנות גם לנו להתכנס סביב מיטתו של נריה, לומר תהילים, ולגייס את עם ישראל להתפלל להחלמתו”.

השגריר סיפר גם על הקשר הקרוב שהיה בין שני בניו ועל מקומו של נריה במשפחה מאז נפילתו של משה: “נריה שלנו גדל עם משה באותו החדר, הם היו חברים הכי טובים, ונריה מנהיג את המשפחה מאז מותו של משה”.

לוחם המילואים נריה לייטר עבר ניתוח מוח מורכב. אמש עדכנו בבית החולים שערי צדק כי עדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, שהיה בניו יורק במסגרת ההכנות לביקור ראש הממשלה באו”ם, נחת בישראל והגיע לבית החולים להיות לצד בנו.