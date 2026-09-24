פסילת רע"מ?  "קרקס שנועד לרילסים באינסטגרם"

פינת "הטוב, הרע והמיותר" בתכנית 'כיפות ברזל' עסקה בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את התמודדותם של סמי אבו שחאדה ועופר כסיף ובהמשך גם את רע"ם והרשימה המשותפת.

אריה יואלי ויוסי סרגובסקי הגדירו את דיוני ועדת הבחירות כאירוע "מיותר" וחסר משמעות, שכן ההכרעה הסופית תמיד ניתנת בבית המשפט העליון. יואלי כינה את ההתרחשות "קרקס שנועד לרילסים באינסטגרם".

הוא הזכיר ראיון של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אליקים רובינשטיין, שאמר באולפן סרוגים כי המליץ על פסילת בל"ד של עזמי בשארה ובסופו של דבר בית המשפט העליון ברוב של 5:4 אישר את הריצה שלה לכנסת.

ד"ר עינת וילף הסכימה כי מדובר בתיאטרון פוליטי, והסבירה כי העובדה שחברי הכנסת אינם נושאים באחריות הסופית מחלישה את מעמדה של הכנסת. לעומתם, אבי וידרמן בירך על ההחלטה והגדיר אותה כ"אירוע טוב", בציינו כי נוצר קונסנזוס נדיר בין הימין והשמאל לפסול מועמדים שהצדיקו את טבח 7 באוקטובר.