שלמה פילבר בתגובה ראשונה לסערה הפוליטית

שלמה פילבר ( Yonatan Sindel / Flash90 )

האסטרטג ומנהל המחקר שלמה פילבר, מנתח את אמירתו של יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, אשר הציע להעביר לממלכת ירדן את האחריות הביטחונית והמנהלית ביהודה ושומרון, ומעריך כי מדובר באירוע פוליטי בעל השלכות עומק עבורו. במהלך דברים שנשא בעכשיו 14, הבהיר פילבר כי התבטאותו של ליברמן בנוגע לשטחי B ו-C אינה יכולה להתפרש כמעד מעד חולף. "זו לא עוד פליטת פה", קבע פילבר. "מדובר בנזק אסטרטגי עבורו. הוא אמר משפט שאף אחד לא אמר ב-40 השנים האחרונות".

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הדברים מגיעים ברקע הסערה הפוליטית הנרחבת שפרצה בעקבות הצעתו של ליברמן לרתום את ירדן לניהול השטח ביהודה ושומרון. אף על פי שבסביבתו של ליברמן מיהרו להבהיר כי כוונתו הייתה לשטחי A ו-B בלבד בעוד שעל שטחי C תישמר השליטה הישראלית, במערכת הפוליטית, ובייחוד במחנה הלאומי, ממשיכים למתוח ביקורת חריפה על עצם הצעת המתווה.