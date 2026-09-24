דרמה לפני השידור: המגישה האהובה פונתה לבית החולים

דרמה לא קטנה התחוללה אמש (רביעי) מאחורי הקלעים של ערוץ i24NEWS בעברית, כאשר העיתונאית ומגישת המהדורה המרכזית מירי מיכאלי בת ה-41 נעדרה באופן פתאומי מהשידור.

מיכאלי, שהייתה אמורה להגיש את המהדורה המרכזית כרגיל, חשה ברע זמן קצר בלבד לפני העלייה לשידור ונזקקה לטיפול רפואי דחוף. בעקבות האירוע הרפואי הפתאומי, הוקפצה הקולגה מיכל רבינוביץ' להחליף אותה ולהגיש את המהדורה במקומה.