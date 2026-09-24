מהומה בוועדת הבחירות: יעל גרמן השוותה את עוצמה יהודית לנאציזם

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יומה השני של התכנסות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בראשות השופט נעם סולברג, נמשך הבוקר (חמישי) עם הדיונים בבקשות הפסילה שהוגשו נגד רשימות ומועמדים. במהלך הדיון התפתח עימות חריף, לאחר שחברת הכנסת לשעבר יעל גרמן השוותה את מפלגת עוצמה יהודית לנאציזם.

השר איתמר בן גביר וח"כ טלי גוטליב הגיבו לדבריה של גרמן ואמרו: "זו זילות שואה. מזלזלת בשישה מיליון יהודים שנרצחו בשואה. תתביישי לך". הדיונים מגיעים לאחר שאמש קיבלה ועדת הבחירות את הבקשות לפסילת רשימות רע"מ והרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת.

במקביל, בפני הוועדה מונחות גם שתי בקשות לפסילת רשימת עוצמה יהודית. אחת מהבקשות הוגשה בידי זולת, לשוויון וזכויות אדם, והשנייה הוגשה בידי הדמוקרטים מיסודה של תנועת העבודה.

גם עוצמה יהודית עצמה פנתה לוועדת הבחירות בבקשות פסילה. המפלגה הגישה בקשה לפסילת רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, ובנוסף הגישה בקשה נפרדת לפסילת סאמי אבו שחאדה.

לצד הדיונים בבקשות הנוגעות לרשימות ולמועמדים לכנסת, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה את העתירה שהגיש מטה "צדק לעמירם", שביקש לפסול את ראש השב"כ לשעבר יורם כהן.