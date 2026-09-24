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נעדרת מאז אמש: חשש לחייה של נערה בת 14 מירושלים 

נעמה, תושבת שכונת קריית יובל, יצאה בצהריי יום רביעי לכיוון מרכז העיר ומאז אבדו עקבותיה. המשפחה והמכרים פונים לעזרת הציבור בחיפושים

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חשש כבד לחייה של נעמה, נערה בת 14 מירושלים, אשר נעדרת מאז יום רביעי (23.9).

נעמה, המתגוררת בשכונת קריית יובל בבירה, יצאה בשעות הצהריים מביתה והודיעה כי היא שמה את פעמיה לכיוון מרכז העיר. בשלב זה לא ברור אם הגיעה ליעדה, ומאז אותו צהריים נותק עמה הקשר ולא התקבל ממנה כל סימן חיים.

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בני משפחתה ומכריה דואגים מאוד לשלומה ומבקשים בדחיפות את עזרת הציבור בסריקות ובמסירת כל מידע שעשוי להוביל למציאתה. כל מי שראה אותה, מכיר, או שמע מידע כלשהו על אודות מקום הימצאה, מתבקש ליצור קשר בדחיפות בטלפון: 050-5998199 (חגית).

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