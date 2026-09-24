עיתונאית ערוץ 14: "זה כישלון אדיר של הליכוד"

עיתונאית ערוץ 14 נוי בר, התייחס למערכת הבחירות המתקרבת וטענה כי מפלגת הליכוד עשתה בעבר טעות ענקית שעליה היא משלמת ביוקר.

תחילה תקפה בר את יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. "מילה על אחת הדמויות הכי הרסניות בפוליטיקה הישראלית: אביגדור ליברמן. זה שבבחירות 2019 מנע הקמת ממשלת ימין שהיתה דוהרת למימוש מטרות המחנה עוד בממשל טראמפ הראשון. כבר אז, הרבה לפני שקרא להכניס את הצבא הירדני לארץ ישראל, נתניהו אמר שהוא חלק מהשמאל וכמובן זכה לבוז מהעיתונאים החכמים שצחקו בפניו.

‏צריך להודות, זה כישלון גדול של הליכוד שלא הצליח עד היום לקחת את המצביעים שלו. אולי הגיע הזמן".