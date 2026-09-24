סוף השבוע מתחיל והבטן מתחילה לקרקר. המחשבה על להדליק את התנור ולהתחיל בהכנות ארוכות פשוט לא מתאימה לקצב היום. בדיוק בשביל זה הגיע המתכון הבא: שיפודי עוף עסיסיים עם ירקות צלויים במחבת פסים, שהכל מתבשל יחד תוך רבע שעה בלבד.

המנה הזו היא הפתרון המושלם לימים עמוסים - מינימום כלים, מקסימום טעם, וארוחה חמה ומשביעה שכל המשפחה תאהב. הסוד טמון בשילוב החכם של מרינדה מהירה שבונה שכבות טעם, ואחר כך צלייה מהירה במחבת פסים שמעניקה סימני צריבה יפים ומרקם עסיסי.

המצרכים הפשוטים

למנה זו תזדקקו למרכיבים בסיסיים שרובם כבר נמצאים במטבח: 300-400 גרם פרגית או חזה עוף חתוך לקוביות, ולמרינדה - כף שמן זית, כף רוטב סויה, כפית סילאן או דבש, חצי כפית תבלין על האש או שווארמה, מלח ופלפל שחור.

לירקות הצלויים תצטרכו: בצל סגול חתוך לרבעים, פלפל אדום או צהוב חתוך לקוביות גדולות, וחצי קישוא פרוס לעיגולים עבים. אפשר להוסיף גם שיפודי עץ קצרים, אבל זה לא חובה - אפשר להקפיץ הכל קוביות בתבנית או במחבת גם בלי שיפוד.

הבחירה בפרגית איכותית היא קריטית להצלחת המתכון. כפי שמציינים מומחי הבישול, פרגית טובה שומרת על העסיסיות שלה ולא מתייבשת במהלך הצלייה המהירה. חשוב לבחור בבשר טרי שיבטיח תוצאה מושלמת.

תהליך ההכנה המהיר

השלב הראשון הוא הכנת המרינדה: בקערה מערבבים את קוביות הבשר עם שמן הזית, הסויה, הסילאן והתבלינים. אם יש זמן, כדאי להשהות את הבשר במרינדה למשך 10 דקות לספיגת טעמים, אבל גם בלי זה התוצאה תהיה מעולה.

בשלב השני משפדים לסירוגין קוביית בשר, חתיכת פלפל, בצל וקישוא. לחלופין, אפשר לוותר על השיפודים ולהכין הכל יחד כרצועות במחבת - זה עובד לא פחות טוב ואפילו חוסך זמן.

עכשיו מגיע השלב המכריע: מחממים מחבת פסים או מחבת רגילה כבדה על אש גבוהה מאוד עם מעט שמן זית. מניחים את השיפודים וצולים כ-3-4 דקות מכל צד, בסך הכל כ-8-10 דקות, עד שהבשר עשוי היטב והירקות מקבלים סימני צריבה יפים.

ההגשה המושלמת

מגישים את השיפודים מעל קערת בורגול או אורז חם, מוריקים מעל מעט לימון טרי ומזלפים טחינה נדיבה. השילוב של הבשר העסיסי, הירקות הצלויים והפחמימות המורכבות יוצר ארוחה מאוזנת ומשביעה.

המנה הזו מתאימה בדיוק לשולחן הצהריים של משפחות במגזר הדתי-לאומי - מהירה, בריאה ומלאת טעם. בניגוד למנות כבדות שדורשות שעות הכנה, כאן מדובר בפתרון מעשי שמשלב את כל מה שצריך: חלבון איכותי, ירקות טריים ופחמימות מורכבות שמשחררות אנרגיה באיטיות.

אפשר להכין את המרינדה מראש ולשמור אותה במקרר, כך שבשעת הצהריים יהיה צריך רק להרכיב ולצלות. זה הופך את המתכון למושלם גם לימי שישי עמוסים או לערבים שבהם רוצים משהו מהיר אבל לא מוותרים על איכות.