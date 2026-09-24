רותם סלע הוכתה בהלם:  כמה דירות יש לחיים אתגר?

( רפי דלויה )

קטע ווידאו משעשע מתוך התכנית "ראיון מיוחד" בהנחיית רותם סלע בקשת 12, מציג רגע הומוריסטי במיוחד שבו עמד המגיש חיים אתגר במרכזה של חקירה קטנה בנוגע לנכסיו הפרטיים. במהלך התכנית נשאל אתגר באופן ישיר כמה דירות יש בבעלותו. השאלה הישירה עוררה צחוק רב באולפן, בעוד אתגר ניסה להתחמק ממתן תשובה מדויקת והשיב בחיוך כי יש לו "כמה".

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סלע והמשתתפים לא ויתרו והמשיכו להקשות, תוך ששאלו האם מדובר ביותר משלוש דירות. סלע המשיכה ושאלה: "יותר משלוש דירות?". אתגר חשב כמה שניות, מה שגרם לסלע להגיב בהלם: "וואו".

אתגר המשיך להגיב בהומור והתלוצץ על כך שגם מס הכנסה נמצא במקום, עד שהסיט את הנושא בחיוך ואמר: "ברוך השם, אנחנו בסדר".