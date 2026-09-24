אחרי 3 שנים: ישראל הנחיתה מכה נוספת על חמאס

צה"ל תקף בסוף השבוע שעבר במרחב העיר עזה וחיסל את המחבל מחמוד עבד אלפתאח עווד, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

לאורך המלחמה לקח המחבל חלק פעיל בהחזקתם של החטופים דניאלה גלבוע, קרינה ארייב, דורון שטיינברכר, נעמה לוי, זיו ברמן, עמרי מירן ואיתן מור, אשר הוחזקו במנהרה תת-קרקעית במרחב העיר עזה.

בעת האחרונה פעל המחבל לקידום מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ועסק בשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. בעקבות האיום המיידי שהיווה, חוסל עווד בתקיפה מן האוויר.