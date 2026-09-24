אביעד גליקמן במתקפה חריפה על נתניהו: "חושב שכולנו מטומטמים"

כתב חדשות 13 אביעד גליקמן תקף היום (חמישי) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות הודעה של נתניהו שלפיה מנהיגים רבים ביקשו להיפגש עמו, אך בשל לוח הזמנים הצפוף הוא יכול היה להיענות רק לחלק מהבקשות.

גליקמן התייחס לדברים בלעג והצביע על פגישתו של נתניהו עם ראש ממשלת פפואה גינאה החדשה. "לפי הודעת נתניהו, מנהיגי מדינות רבים!! רצו להיפגש איתו אבל בשל לוח זמנים צפוף הוא היה יכול להיענות רק לחלקם", כתב.

בהמשך הוסיף בעוקצנות: "מזל גדול הוא שהוא הצליח לפנות מקום לראש ממשלת פפואה גינאה".

"ראש הממשלה של מדינת ישראל מוקצה בעולם"

גליקמן לא הסתפק בביקורת על רשימת הפגישות, וטען כי התמונה שמציג נתניהו בנוגע לביקוש לפגישות עמו אינה משקפת, לשיטתו, את מצבו בזירה הבינלאומית.

"ראש הממשלה של מדינת ישראל מוקצה בעולם וחושב שכולנו מטומטמים", כתב גליקמן בסיום דבריו.

ההתבטאות החריפה של כתב חדשות 13 מגיעה בעקבות המסר שפרסם נתניהו בנוגע לפגישות המדיניות שלו. בעוד שבהודעת ראש הממשלה נטען כי מספר רב של מנהיגים ביקשו להיפגש עמו וכי אילוצי לוח הזמנים מנעו ממנו להיענות לכולם, גליקמן דוחה את המסר הזה וטוען כי דווקא זהות המנהיגים שעמם נקבעו פגישות מעידה, לטענתו, על תמונה אחרת.

בדבריו לא פירט גליקמן אילו מנהיגים נוספים ביקשו להיפגש עם נתניהו או לאילו בקשות ראש הממשלה לא הצליח להיענות. עיקר הביקורת שלו הופנתה לפער שהוא טוען שקיים בין הודעת נתניהו לבין מעמדו של ראש הממשלה בזירה הבינלאומית.