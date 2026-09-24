"הוא אפילו לא מריח את אחוז החסימה"

חבר הכנסת ינון אזולאי (ש"ס) תוקף הבוקר בחריפות את השר לשעבר יועז הנדל, בעקבות דברים הקשים שהשמיע הנדל נגד תנועת ש"ס, ומתייחס לראשונה לירידה של המפלגה בסקרים האחרונים.

במהלך ריאיון לרדיו 103FM השמיעו המגישים לאזולאי הקלטה של הנדל, שבה כינה את ש"ס "אבי אבות הטומאה" והאשים את התנועה בעידוד השתמטות. אזולאי ביטל את הדברים על הסף ואמר: "יועז הנדל אפילו לא מריח את אחוז החסימה והוא רוצה כותרות כדי שידברו עליו, ולכן אני לא מעוניין לדבר עליו. כל דקה של פרסום אצלכם היא יקרה וחשובה לאדם שלא מריח את אחוז החסימה".

בהמשך הריאיון התייחס אזולאי לנתוני הסקרים האחרונים המראים היחלשות בעוצמתה של המפלגה, והודה בטעויות שנפלו במהלך הקמפיין: "תמיד צריך לעשות חשבון נפש, יש בעיה ואנחנו מטפלים בה. הבעיה שלנו היא שהזנחנו את מקום ההסברה והעשייה שלנו, חשבנו לצערנו שזה על אוטומט".