יועצו של נתניהו בתביעת דיבה: "מעולם לא עשיתי זאת"

נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, הגיש תביעת לשון הרע בסך 260 אלף שקל נגד העיתונאי ביני אשכנזי ועיתון "ישראל היום", בעקבות הפרסום שבו נטען כי העביר לקטארים מידע מסווג שנועד לפגוע במצרים.

בתביעה טוען אוריך כי מדובר ב"פרסום שקרי, חמור וחסר כל בסיס", וכי הפרסום הציג אותו כמי שהעביר לקטאר מידע מסווג שמקורו בדיונים ביטחוניים של מדינת ישראל. לפי כתב התביעה, הפרסום הופיע ב-9 באוגוסט באתר ובעיתון "ישראל היום" תחת הכותרת: "מקור ביטחוני טוען: יועצי רה"מ הדליפו לקטארים מידע מסווג כדי 'ללכלך' את מצרים". הכתבה זכתה לבולטות רבה ופורסמה בעמוד השער של העיתון המודפס.

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אוריך הכחיש נחרצות את הפרסום כבר בתגובה ל"ישראל היום". "מדובר בשקר מוחלט, שלא בכדי מתפרסם על ידי יריבים פוליטיים בעיצומה של מערכת הבחירות", מסר אז, "מעולם לא נכחתי בדיון מסווג ומעולם לא מסרתי שום מידע, אפילו לא מסווג, לאף אחד בעולם".

הפרקליטות הודיעה כי תגיש כתב אישום נגד אוריך בגין מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה בפרשת ה"בילד", אחת מפרשיות הלשכה, לצד קטארגייט. כתב האישום יכלול סעיף לפיו העבירה נעשתה בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. ההחלטה התקבלה לאחר שנדחו טענותיו של אוריך בשימוע.

מלבד פיצוי בסך 260 אלף שקלים אוריך דורש מביהמ"ש לחייב את ישראל היום להסיר את הפרסום מאתרו ולפרסם תיקון והתנצלות. טרם הוגש כתב הגנה.