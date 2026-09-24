לפחות מיליון שקלים: שרה נתניהו מאיימת בתביעת ענק

שרה נתניהו ( אוליבר פיטוסי/פלאש90 )

שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה נתניהו, שלחה אמש (רביעי) בעמצאות עורך דינה אוריאל חור נזרי, מכתב התראה למערכת חדשות 13 ולעיתונאי רביב סרוקר.

המכתב נשלח רגע לפני שידור תחקיר "המקור", העוסק באלון חליוה ובסדרי האבטחה והשיפוצים במעונות ראש הממשלה. במכתב הגישה נתניהו את כוונתה להגיש תביעת דיבה בסכום שלא יפחת ממיליון שקלים. נתניהו טוענת נחרצות כי השאלות שהופנו אליה מציגות "מצב שקרי, מגמתי ומכפיש המהווה לשון הרע מן המדרגה החמורה ביותר", שנועד לפגוע בשמה הטוב. במרכז המכתב, מתייחסת נתניהו ספציפית לטענות שעולות בתחקיר לגבי עבודות שבוצעו במעון הפרטי בקיסריה. על פי עורך דינה, הניסיון להציג את החלפת החלון בבית - שבוצע בעקבות פגיעת רסיס כתוצאה ממתקפת כטב"מים - כמעין "שיפוץ חזותי", הוא לדבריה "אבסורדי" ונובע מצורך ביטחוני ומבצעי דחוף. כמו כן, נתניהו מכחישה בתוקף מעורבות בדרישות לתיקוני תריסים או שיפוץ המטבח במעון ברחוב עזה, וכן מכחישה התערבות בקביעת סידורי אבטחה. במכתב מודגש כי כל ההחלטות הנוגעות לאבטחת בני המשפחה מתקבלות אך ורק על ידי גורמי הביטחון המקצועיים, ללא כל מעורבות מצדה.

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עו"ד נזרי תוקף את מערכת "המקור" על כך שהציבה יעד של שעות ספורות למתן מענה לשאילתה מורכבת. לדבריו, התנהלות זו מוכיחה כוונה להוציא סיקור מוטה וחד-צדדי תחת מראית עין של ניסיון לקבל תגובה.

מעבר לסוגיית הדיבה, נתניהו מאשימה את דרוקר ומערכת התוכנית בסיכון חיי אדם של ממש. במכתב נטען כי חשיפת סידורי האבטחה הרגישים של ראש הממשלה ומשפחתו בתקשורת, מספקת מידע קריטי לגורמי טרור, וכי התחקיר כולו מונע ממניע פוליטי ברור שמטרתו לייצר קמפיין תעמולה נגדה.

בסיום המכתב מציבים עורכי הדין אולטימטום מפורש: ככל שהתוכנית תשודר וישולבו בה דברי הדיבה, תוגש באופן מיידי תביעה אזרחית על סך של לפחות 1,000,000 שקלים לצד הגשת קובלנה פלילית ובקשה לצו למחיקת הפרסום ומתן התנצלות.