בעקבות הפציעה הקשה של נריה לייטר: כתב חדשות 12 עקץ את נתניהו

חדשות 12 ( אריה ליב אברמס / פלאש90 )

כתב חדשות 12 ציון נאנוס התייחס היום (חמישי) לפציעתו הקשה של נריה לייטר בפיגוע, ולעג להודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו שבה נמסר כי הנחה לעשות כל מאמץ כדי להציל את חייו.

נאנוס כתב בחשבון ה-X שלו: "איזה מזל שנתניהו ראש ממשלה והורה למנתחים לעשות הכל כדי להציל את חייו של נריה. בלי ההוראה הזאת המנתחים בטח היו מחפפים ולא עושים הכל". בסיום דבריו הוסיף כתב חדשות 12: "רפואה שלמה לנריה לייטר".

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כאמור, לוחם המילואים נריה לייטר, תושב עלי כבן 30, נפצע אמש באורח קשה בפיגוע הדריסה במחסום מכבים בכביש 443. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. בעקבות פציעתו פורסמו הודעות תמיכה ותפילה לרפואתו מצד גורמים במערכת הפוליטית ובהתיישבות.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לפציעתו של לייטר ואיחל לו החלמה מהירה. "אני מתפלל להחלמתו המהירה של נריה לייטר, לוחם צה"ל במילואים שנפצע קשה בפיגוע במחסום מכבים, בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר", מסר כ"ץ.

שר הביטחון פנה גם באופן אישי לאביו של הפצוע והוסיף: "יחיאל, אני מחזק אותך ואת משפחתך ומתפלל יחד עם כל עם ישראל לרפואת בנך".

גם ביישוב עלי, שבו מתגורר לייטר, פנו לתושבים בעקבות הפיגוע וקראו לציבור להתפלל לרפואתו. "נריה לייטר, בנה של חני, נפצע היום קשה בפיגוע הדריסה", נמסר מטעם מזכירות היישוב.