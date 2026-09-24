ברוך דיין האמת: הלך לעולמו העיתונאי מנשה רז

ברוך דיין האמת: איש התקשורת, העיתונאי, הקריין והבמאי המוערך מנשה רז הלך לעולמו בגיל 80.

רז נולד בגדרה בשנת 1946. את דרכו בעולם התקשורת החל במהלך שירותו הצבאי בגלי צה"ל ככתב צבאי, עורך ומגיש. לאחר שחרורו והשלמת לימודיו באוניברסיטה העברית, הצטרף לקול ישראל והיה, בין היתר, המגיש והמנחה הראשון של התוכנית האגדית "שירים ושערים".

בשנת 1972 הצטרף לטלוויזיה הישראלית (ערוץ 1), שם מילא שורה ארוכה של תפקידים מרכזיים, בהם עורך ומנחה "מבט לחדשות", כתב פוליטי וצבאי, ומגיש התוכניות "מסיבת עיתונאים" ו"משחק השבת". לצד עבודתו האקטואלית, יצר ובאים עשרות סרטים דוקומנטריים. בשנת 1979 זכה בפרס כינור דוד על סדרה תיעודית שביים על מצב בתי הסוהר בישראל, שהובילה להקמת ועדת קנת לבדיקת נושא הכליאה בארץ.