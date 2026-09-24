סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

אחמד טיבי נפגע קשות ממפלגת השמאל: ״סטירת לחי״

חברת הכנסת אחמד טיבי, נפגע מהמהלך של מפלגת הדמוקרטים, לתמוך בפסילתו של סמי אבו שחאדה וטען כי זו סטירה לכל הציבור הערבי

1 תגובות
עקבו אחרינו ב -
אחמד טיבי (Photo by Miriam Alster/Flash90)

ח״כ אחמד טיבי, התראיין הבוקר (חמישי) לרדיו נאס, ותקף את יאיר גולן ומפלגת ״הדמוקרטים״, שתמכו בפסילת סאמי אבו שחאדה.

בדבריו אמר טיבי: ״אין שום הצדקה להצטרפותו של יאיר גולן לבן גביר. זהו אות קין שלא יימחק מהמצח של מפלגת הדמוקרטים, וזו סטירת לחי לכל הציבור הערבי - גם למי שאינם מסכימים עם הרשימה המשותפת ואבו שחאדה״.

כאמור, ועדת הבחירות המרכזית פסלה אמש את סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת בבחירות הבאות, ובצעד חריג יו״ר הוועדה השופט סולברג, הודיע כי לאור חומרת הדברים, גם הוא יצטרף להצבעה.

כעת ההכרעה עוברת לדיון בבית המשפט העליון. נזכיר כי בנוסף ועדת הבחירות פסלה את מפלגת רע״מ של מנסור עבאס.

חדשות סרוגים

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
1
אא
לפני שעה

טיבי יודע היטב שהשמאל שבעבר התנגד לפסילת כסיף, עכשיו תומך בפסילת אבו שחאדה, וכנראה שגם בגץ יפסול אותו - רק כדי להקל על איזנקוט להקים את ממשלתו האנטי ציונית עם רעמ והמשותפת-תומכות הטרור הפלסטיני!
הצטרפו אלינו