אחמד טיבי נפגע קשות ממפלגת השמאל: ״סטירת לחי״

‏ח״כ אחמד טיבי, התראיין הבוקר (חמישי) לרדיו נאס, ותקף את יאיר גולן ומפלגת ״הדמוקרטים״, שתמכו בפסילת סאמי אבו שחאדה.

בדבריו אמר טיבי: ״אין שום הצדקה להצטרפותו של יאיר גולן לבן גביר. זהו אות קין שלא יימחק מהמצח של מפלגת הדמוקרטים, וזו סטירת לחי לכל הציבור הערבי - גם למי שאינם מסכימים עם הרשימה המשותפת ואבו שחאדה״.

כאמור, ועדת הבחירות המרכזית פסלה אמש את סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת בבחירות הבאות, ובצעד חריג יו״ר הוועדה השופט סולברג, הודיע כי לאור חומרת הדברים, גם הוא יצטרף להצבעה.

כעת ההכרעה עוברת לדיון בבית המשפט העליון. נזכיר כי בנוסף ועדת הבחירות פסלה את מפלגת רע״מ של מנסור עבאס.