חגי לובר: "זה סיוט, זה גיהנום וזו גאווה גדולה"

האב השכול חגי לובר, ששכל את בנו יהונתן ז"ל בלחימה ברצועת עזה, משתף בפוסט כואב וחשוף בתחושות הקשות ובחרדה התמידית המלווה משפחות ששכלו יקיר בעוד בניהן האחרים ממשיכים להילחם בחזית.

דבריו של לובר נכתבו בעקבות הפיגוע שבו נפצע קשה נריה לייטר, אחיו של רס"ן משה ידידיה לייטר ז"ל שנפל בקרב בבית חנון.

"אין מילים שיכולות להסביר את הפחד והחרדה של מי שבנו נהרג ובן אחר ממשיך בלחימה, מההודעה השנייה", כותב לובר. "עם כל דפיקה בדלת או צילצול טלפון הלב מחסיר פעימה, והזיכרון הנורא מבליח לרגע ממעמקי התודעה. והלילות ללא שינה. זה סיוט, זה גיהנום, וזו גאווה גדולה שזכינו לבנים גיבורים עזי נפש ורוח, שלא יכולים לעמוד מנגד ולא מסוגלים להשאיר לאחרים את המשימה, והם ממשיכים את הרוח הגדולה שניקטעה".