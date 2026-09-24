אלירז שדה יוצא להגנת רה"מ: "זה לא בגלל נתניהו"

איש התקשורת אלירז שדה פרסם היום (חמישי) מסר תקיף על רקע הביקורת הבינלאומית נגד ישראל, וקרא להתאחד סביב ראש הממשלה בנימין נתניהו בזירה העולמית, תוך השארת המחלוקות הפוליטיות הפנימיות בצד.

לדברי שדה, ההתנגדות לישראל ברחבי העולם אינה נובעת מזהותו של ראש הממשלה, אלא מעצם המלחמה שמנהלת ישראל ומקיומה של המדינה.

"אם הערבים ועוזריהם בעולם תוקפים אותנו כי החזרנו מלחמה, זה לא בגלל נתניהו, זה כי היהודים עדיין חיים", כתב שדה.

בהמשך יצא נגד הניסיונות להתמודד עם הביקורת באמצעות הסברה ודיפלומטיה. "תרשו לי, כל זיבולי הדיפלומטיה זה וואחד קשקוש", כתב, וקרא להעניק לנתניהו תמיכה רחבה כאשר הוא פועל בזירה הבינלאומית.

"זה בדיוק הזמן לשים את הפוליטיקה בצד"

שדה המשיך וקרא לאחדות סביב ראש הממשלה: "כולנו צריכים להתאחד ולתת גיבוי מלא לנתניהו בעולם ושיתקוף שם במקום להסביר".

לדבריו, דווקא בתקופה שבה ישראל ניצבת מול ביקורת ולחצים מחוץ למדינה, יש להפריד בין המחלוקות הפוליטיות בישראל לבין ההתנהלות כלפי חוץ.

"זה בדיוק הזמן לשים את הפוליטיקה והמחלוקות הפנימיות בצד", סיכם שדה.