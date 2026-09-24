עימות בשידור: "את זה תגיד לילד שלך"

אבו שחאדה ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

עימות מתוח נרשם הבוקר (חמישי) במהלך ראיון של חבר הכנסת סאמי אבו שחאדה (בל"ד / הרשימה המשותפת) בתכנית "הבוקר הזה" עם רן בנימיני בכאן רשת ב', כאשר נשאל שוב ושוב האם הוא מגדיר את חמאס כארגון טרור. במהלך הראיון שאל בנימיני את אבו שחאדה שוב ושוב האם חמאס הוא ארגון טרור. אבו שחאדה נמנע מלהשתמש בהגדרה המפורשת והשיב: "אני אומר שמה שנעשה בשבעה באוקטובר אלה פשעים, טבח, זוועות שאני מתנגד אליהם. הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד לו, ואני לא מקבל את המדיניות שלו ולא את הפעילות שלו".

בנימיני לא התרצה ודרש ממנו להגיד את המילים המפורשות: "תגיד את המילים, תחזור אחריי: ארגון טרור. למה זה כל כך קשה?".

בתגובה תקף אבו שחאדה את סגנון השאלות של המגיש: "את זה אתה עושה לילד שלך בכיתה א'. אני מבקש שגם כשלי קשה לשמוע אותך, אני לפחות מכבד אותך. תחזור אחריי תגיד לילד שלך בגן, אתה לא פונה למנהיג פוליטי בדרך הזו". בנימיני חתם את העימות ואמר: "גם ילד בגן מבין שחמאס הוא ארגון טרור".