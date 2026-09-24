הסוקר הבכיר מבהיר: במקרה כזה - הליכוד תקבל 18 מנדטים בלבד

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

‏ד"ר מנחם לזר, מנכ"ל לזר מחקרים, התייחס היום (חמישי) ברדיו 103fm, לאפשרות שמפלגת ׳עמך ישראל׳ בראשות עופר וינטר, תרוץ עד הסוף.

לטענתו "וינטר נוגס בליכוד ומוריד אותה לאזור ה-18 מנדטים". נזכיר כי אמירה זו מסתדרת היטב עם הקמפיין שמריצים בליכוד נגד וינטר, והקריאה אליו לפרוש. מוקדם יותר השר אלי כהן התראיין אף הוא וקרא לוינטר לפרוש. לטענתו הוא מסכן את גוש הימין וזורק 2-3 מנדטים לפח.

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מנגד, גורמים אחרים בליכוד חוששים כי במחנה שוינטר לא יפרוש, ההתקפות עליו רק יחלישו אותו וישאירו אותו מתחת לערוץ החסימה, כך על פי דיווח של כתבת "מעריב" אנה ברסקי.

"הרבה מאוד אנשים חושבים שזו טעות להמשיך ולנסות להוריד אותו", אמר גורם במפלגה, והוסיף כי להערכתו וינטר יכול להגיע לארבעה עד חמישה מנדטים ולעבור את אחוז החסימה, ובכך להביא כוח אלקטורלי משמעותי לגוש.