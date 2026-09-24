בוגי יעלון מתפלא: "אין די בכך כדי לפסול את שתי המפלגות הללו?"

בוגי יעלון ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

שר הביטחון לשעבר משה "בוגי" יעלון יוצא היום (חמישי) במתקפה חריפה בעקבות החלטות ועדת הבחירות המרכזית, וטוען כי בעוד המפלגות הערביות נפסלו מהתמודדות, יש לבחון לדבריו גם את התבטאויותיהם והתנהלותם של נציגי עוצמה יהודית והציונות הדתית.

ועדת הבחירות החליטה אתמול לפסול את רע"מ, הרשימה המשותפת, ח"כ עופר כסיף ויו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה. ההכרעה בעניינם צפויה לעבור לבית המשפט העליון. "היועצת המשפטית לממשלה המליצה, בצדק, לוועדת הבחירות המרכזית, לעיין בכובד ראש, במאמרו של סמי אבו שחאדה, שהתפרסם יום לאחר טבח ה־7.10", כתב יעלון. לדבריו, חברי ועדת הבחירות החליטו לפסול את המפלגות הערביות, וכעת בג"ץ ידון בהחלטות. יעלון הפנה את הביקורת שלו לעבר נציגי עוצמה יהודית והציונות הדתית וטען כי בשנים האחרונות נשמעו מצדם "אמירות גזעניות" ומה שכינה "התנהלות פאשיסטית". "אין די בכך כדי לפסול?" יעלון מנה בשורת טענות התבטאויות ומעשים שאותם ייחס לנציגי המפלגות. בין היתר טען כי נשמעו קריאות שלפיהן "אין חפים מפשע בעזה" וקריאות להוצאת ערבים מעזה ולהתיישבות יהודית בשטח. בהמשך תקף יעלון גם את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואת שר האוצר בצלאל סמוטריץ', והעלה טענות קשות בנוגע להתנהלותם כלפי הציבור הערבי וביהודה ושומרון. יודגש כי הדברים מובאים כטענותיו של יעלון בפוסט שפרסם.

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את דבריו חתם בשאלה: "אין די בכך, כדי לפסול את שתי המפלגות הגזעניות הללו!?", ובהמשך הוסיף: "ואז נתפלא שהפכנו למדינה מצורעת".

יעלון סיים בקריאה להחלפת הממשלה בבחירות הקרובות: "את ממשלת השקר, ההפקרה והבגידה חייבים להחליף ב־27.10, כדי להציל את המדינה מחורבן!"