השר מהליכוד מזהיר: הוא זורק 2-3 מנדטים לפח

השר אלי כהן, התייחס היום (חמישי) ברדיו 103fm למפלגת ׳עמך ישראל׳ בראשות עופר וינטר וקרא לו שוב לפרוש.

"הוא עושה מעשה לא אחראי, מי שבעבר נמצא במצב של וינטר - לא עובר את אחוז החסימה, המשמעות היא שהוא זורק 2/3 מנדטים שיכולים להיות מאוד קריטיים. המעשה האחראי הוא לפרוש ולקבל הצעה מראש הממשלה להתמנות לתפקיד בכיר", אמר כהן.

כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, הוסיף: "החרדים חייבים להיכנס מתחת לאלונקה וחייבים גם הם להתגייס, כל החרדים שתורתם אינה אומנותם לא צריכים - חייבים להתגייס. נקודה!".