בליכוד מעריכים: זה מספר המנדטים שוינטר יקבל בבחירות

בזמן שחלק מצמרת הליכוד מנסה להחליש את עופר וינטר כדי להביא לפרישתו, בתוך המפלגה נשמעות גם קריאות הפוכות המזהירות כי מדובר באסטרטגיה מסוכנת לגוש הימין.

על פי דיווח של כתבת "מעריב" אנה ברסקי, גורמים בליכוד חוששים כי במידה שוינטר לא יפרוש, ההתקפות עליו רק יחלישו אותו ויגדילו את מספר הקולות שיישארו מתחת לאחוז החסימה. לדעתם, תרחיש כזה יעלה לימין במנדטים קריטיים שירדו לטמיון.

אותם גורמים סבורים כי במצב הקיים עדיף להפסיק לחלוטין את המתקפות נגדו, לאפשר לו להתבסס בבטחה מעל אחוז החסימה ואף לחתום איתו על הסכם עודפים.