לוינסון מזהיר: זה מה שיקרה אם המפלגות הערביות ייפסלו

העיתונאי חיים לוינסון התייחס היום (חמישי) לסערה סביב פסילת המפלגות הערביות, וטען כי בניגוד למסרים הנשמעים בימין, תרחיש שבו כל המפלגות הערביות ייפסלו מהתמודדות עשוי דווקא להקל על גדי איזנקוט להגיע לרוב של 61 מנדטים.

"אם כל המפלגות הערביות נפסלות, אז גדי אייזנקוט משייט בקלות ל־61 מנדטים", כתב לוינסון. לדבריו, מבחינת האינטרס הפוליטי של הליכוד, דווקא השתתפותה של הרשימה המשותפת בבחירות עשויה להקשות על איזנקוט ולשחק לטובת מפלגת השלטון.

לוינסון טען כי בליכוד מודעים למשמעות האלקטורלית של התרחיש הזה, ולכן לדבריו אין לראות במהלכי הפסילה ניסיון אמיתי להביא לכך שהמפלגות הערביות לא יתמודדו בבחירות.

"הסיכוי של הליכוד לדפוק אותו, זה בגלל המשותפת", כתב לוינסון, והוסיף כי לדעתו בליכוד מעריכים ממילא שהחלטת הפסילה לא תישאר על כנה: "הם הרי יודעים שהפסילה תפסל".