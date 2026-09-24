לוינסון מזהיר: זה מה שיקרה אם המפלגות הערביות ייפסלו

העיתונאי חיים לוינסון התייחס היום (חמישי) לסערה סביב פסילת המפלגות הערביות, וטען כי בניגוד למסרים הנשמעים בימין, תרחיש שבו כל המפלגות הערביות ייפסלו מהתמודדות עשוי דווקא להקל על גדי איזנקוט להגיע לרוב של 61 מנדטים.
"אם כל המפלגות הערביות נפסלות, אז גדי אייזנקוט משייט בקלות ל־61 מנדטים", כתב לוינסון. לדבריו, מבחינת האינטרס הפוליטי של הליכוד, דווקא השתתפותה של הרשימה המשותפת בבחירות עשויה להקשות על איזנקוט ולשחק לטובת מפלגת השלטון.
לוינסון טען כי בליכוד מודעים למשמעות האלקטורלית של התרחיש הזה, ולכן לדבריו אין לראות במהלכי הפסילה ניסיון אמיתי להביא לכך שהמפלגות הערביות לא יתמודדו בבחירות.
"הסיכוי של הליכוד לדפוק אותו, זה בגלל המשותפת", כתב לוינסון, והוסיף כי לדעתו בליכוד מעריכים ממילא שהחלטת הפסילה לא תישאר על כנה: "הם הרי יודעים שהפסילה תפסל".
"הכל בלוף, לעבוד עליכם"
בהמשך החריף לוינסון את דבריו וטען כי המאבק סביב הפסילה נועד בעיקר לצורכי מסרים פוליטיים ולא מתוך ציפייה שהתוצאה תישאר בעינה גם לאחר ההליך המשפטי.
"הכל בלוף, לעבוד עליכם. תגדלו אונה", חתם לוינסון את הפוסט שפרסם.
הפסילה הזאת לא מביאה שום חוק וסדר! דיבורים גבוהים של פוליטיקאים שמחפשים רווח קל! נדרשת הנהגה ימנית אמיתית עם גב זקוף ולא תרגילי סרק